Saalijalgpalli meistriliiga publikunumbrid on teinud jõudsa hüppe

Saalijalgpalli meistriliiga põhihooaeg on jõudnud poole peale ning seitsme vooru järel on mänge külastanud kokku 5776 pealtvaatajat. Võrreldes eelmise aastaga on publikuarv kasvanud 60 protsenti.

Tänavu on jõudnud tribüünidele üle 2000 pealtvaataja rohkem (3620 - 5776) kui möödunud hooajal sama ajaga. Keskmine pealtvaatajate arv tõusis 206 inimeseni mängu kohta, kirjutas jalgpall.ee.

Kõrgeimat publikuarvu hoiab Sillamäe Silla FC, kelle mänge on seni kokku jälginud 1652 silmapaari, teisel kohal on Narva United FC 1219 pealtvaatajaga.

Eesti Jalgpalli Liidu saalijalgpalli tehniline juht Teet Allas tunnustas klubisid tehtud töö eest. Tema sõnul on viimase aastaga paranenud nii kommunikatsioon, turundus kui ka korraldus. "Tänu erinevatele treenerite koolitustele on suurenenud saalijalgpallitreenerite arv ning treenerid on jaganud omandatud teadmisi ka mängijatele, mis omakorda on tõstnud mängijate taset," rääkis Allas. "Need arengud on tekitanud mängu vastu laiemalt üha suuremat huvi."

Saalijalgpallis ootab nüüd ees koondisepaus. Meistriliiga naaseb 4. jaanuaril, kui 8. voorus lähevad omavahel vastamisi Rummu ja Silla, Narva ja Phoenix, Kopli ja Ravens Futsal ning Sporting ja Bunker Partner.