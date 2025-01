Maadluskoondise uus peatreener näeb järelkasvus suurt potentsiaali

Juha Lappalainen võistles ise maadlejana kaasa Sydney olümpiamängudel, hiljem on ta treenerina osalenud neljadel mängudel. Soome maadlusliidus oli ta erinevates rollides ametis 2013. aastast saadik, tänavu otsustas aga vastu võtta uue väljakutse Eesti koondise Kreeka-Rooma maadluse peatreenerina. Tema sõnul on kahe riigi maadlus sarnase stiili ja ajalooga, mistõttu üleminek ei tohiks liiga keeruliseks osutuda.

"Ka Soomes on maadlusel väga oluline koht ja tugevad traditsioonid nagu siingi. Maadlus on spordialana pisut väiksemaks muutunud, täiskohaga tippmaadlejaid ei ole enam nii palju, aga teisalt on Eestis eriti häid sportlasi ja tundsin, et tahan tulla siia neid abistama," sõnas Lappalainen.

Heiki Nabi teisipäevasel suurel treeningul ei osalenud, aga ei plaani treenerite kinnitusel veel alaga lõpparvet teha. Nooremaid maadlejaid on samuti peale kasvamas, ent Lappalainen tunnistab, et järelkasv on ehk maadluse suurim väljakutse nii meil kui mujal.

"Heiki Nabi on veel heas vanuses ja katsume temast sportlasena veel võtta, mis võtta annab. Loodame, et ta püsib tervena. Väljakutse on hoida huvi maadluse vastu, et noori tuleks maadlusklubidesse. Mida rohkem on noori, seda rohkem kasvab neist maadlusega tegelevaid täiskasvanuid," märkis Eesti koondise loots.

Esimese asjana kavatsebki Lappalainen üldtreeningutel osaledes Eesti maadlust kaardistada, et näha, milline tööpõld ees ootab. "Siin treeningrühmas on alla 23-aastaseid maadlejaid, kellel näen suurt potentsiaali, ent ma pole saanud veel suurt pilti, tahan pisut olukorraga tutvuda ja näha, kuidas klubid siin toimetavad. Püüan olla palju kohapeal, aga ka Helsingis on plaanis teha koostööd soomlastega, lisaks veel välislaagrid, nii et kokku tuleb päris kirev pakett."