Kevor Palumets liitus Slovakkia kõrgliigaklubiga

"Meeskond on noor ja edunäljas koos kvaliteetsete treeneritega. Slovakkia liiga on kõrge kvaliteediga, nii et minu karjääri jaoks on see suurepärane koht," vahendab Soccernet.ee 22-aastase Palumetsa sõnu. "Tunnen ennast pärast esimest päeva meeskonnaga väga hästi. Meeskonnakaaslased ja klubiliikmed võtsid mind enda hulka."

"Ta on ideaalses vanuses mängija, kellel on suurepärased omadused number kuue positsiooni jaoks. Tal on suured väljavaated, aga samas on ta juba saanud palju kogemusi," lausus Podbrezova Železiarne tegevjuht Miroslav Poliacek klubi kodulehele, lisades, et nad olid Palumetsast huvitatud juba siis, kui ta siirdus 2022. aastal Paide Linnameeskonnast Belgia klubisse Waregemi Zulte.

Podbrezova Železiarne sai eelmisel hooajal Slovakkia kõrgliigas kuuenda koha ja asub käimasoleval liigahooajal 18 vooru järel viiendal kohal. Praegu on liigas talvepaus, mis lõppeb 8. veebruaril.