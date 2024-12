Kohus ei luba Barcelonal vajalikku ründemängijat võistkonda registreerida

Hispaania jalgpalli kõrgliigas Madridi klubide Atletico ja Reali järel kolmandal kohal olev FC Barcelona on jäänud täbarasse seisu, sest ei saa hooaja teiseks pooleks võistkonda registreerida sügisel klubi eest häid esitusi pakkunud Hispaania koondislast Dani Olmot.

Barcelona ostis suvisel EM-finaalturniiril säranud ja Hispaania taas Euroopa meistriks aidanud Dani Olmo augustis Leipzigilt 55 miljoni euro eest, aga klubi ületas kõrgliiga poolt kehtestatud palga ülempiiri ning sai ründemängija hooaja esimeseks pooleks registreerida ainult pärast seda, kui mitmed põhimängijaid tabanud vigastused lubasid Barcelonal finantsvangerdusi teha.

Klubile ajutiselt Olmo registreerimiseks antud luba lõppeb aga uue aasta algusega ning Barcelona kohus lükkas klubi taotluse EM-i sümboolsesse koosseisu valitud Olmo registreerimiseks tagasi. 26-aastane koondislane on sel hooajal Barcelona eest 15 mänguga löönud kuus väravat.

"Vajalikud tingimused mängija ajutiseks registreerimiseks pole täidetud. Lisakulutuste tegemine on lubatud, et pikaajalised vigastused ei halvaks võistkonna konkurentsivõimet; mitte selleks, et pikaajalist vigastust kasutada mängijate, kelle palgad ületavad lubatud limiiti, registreerimiseks. Seda Barcelona üritabki," seisis otsuses.

Algselt lükkas Barcelona palve Olmo ka hooaja teiseks pooleks võistkonna koosseisu registreerida tagasi La Liga eelarvekomisjon, seejärel sai klubi negatiivse vastuse nii liiga ausa rahastamise [FFP] kui apellatsiooninõukogult ning ka UEFA teise astme litsentsimiskomisjonilt. Hispaania meedia teatel on Barcelona otsuse kaevanud Hispaania kõrgemasse kohtusse ning vastus peaks tulema esmaspäeval, päev enne üleminekuakna sulgumist.