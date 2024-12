Spordikuulsuste jõuluturniiri võitsid Katrina Lehis ja Nikolai Novosjolov

Stardis oli kaheksa kaheliikmelist tiimi, kes esindasid erinevaid spordialasid ja organisatsioone: Katrina Lehis ja Nikolai Novosjolov (vehklemine), Johanna Talihärm ja Tanel Kangert (sportlaskomisjon), Eneli Jefimova ja Kristo Tohver (Team EOK), Crisgel-Berit Laane ja René Laane (Fitness Challenge), Jasmiin Üpraus ja Johann Poolak (veealad), Lisell Jäätma ja Robin Jäätma (vibusport), Marie Kaldvee ja Harri Lill (kurling) ning Team T1 esindasid Saskia Alusalu ja Tarmo Hõbe.

Algselt oli kavas kuus ala: vehklemine, raskuse hoidmine, Honda köievedu, laskejooks, ergomeetri challenge ning rippumine. Kuna aga ergomeetritel oli ajavõtuga segadusi, otsustati selle ala eest anda kõigile maksimum 15 punkti.

Lehis ja Novosjolov said kolm alavõitu: duo võidutses vehklemises, köieveos ja laskejooksus. Raskuste hoidmises said esikoha Jefimova ja Tohver, rippumises said alavõidu Talihärm ja Kangert.

Viie ala kokkuvõttes teenisid Lehis ja Novosjolov 74 punkti. Teise koha said 66 punktiga Alusalu ja Hõbe ning kolmanda koha 62 punktiga õde-vend Jäätmad. Vaid punkti kaugusele jäid pjedestaalist Jefimova ja Tohver, samuti 61 punktiga said viienda koha Uüpraus ja Poolak. Tänu alavõidule tõusid kuuendaks Talihärm ja Kangert, kes kogusid viie alaga 58 punkti. Seitsmenda koha said isa ja tütar Laaned, kes edestasid ülinapilt Kaldveed ja Lille – mõlemad kogusid 55 punkti.

Šõualana oli kavas duell, kus ühes võistkonnas Gerd Kanter ja Ott Kiivikas ning teises Tõnu Endrekson ja Allar Raja. Mõõtu võeti köieveos ning peale jäid sõudjad Endrekson ja Raja.

20. spordikuulsuste jõuluturniir peetakse järgmisel aastal Jõgeval.