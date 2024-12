VIDEO | Tiger Woodsi poeg lõi karjääri esimese hole-in-one'i

15-aastane Charlie Woods lõi Floridas Ritz-Carltoni golfiklubis toimuval turniiril viimase võistluspäeva neljandal rajal palli ühe löögiga auku ning sai sellega kirja oma karjääri esimese hole-in-one'i.

Tiger ja Charlie Woods läbisid kaks päeva kestnud turniiri tulemusega -28 alla par'i, millega jäid viiki Saksamaa golfilegendi Bernhard Langeri ning tema poja Jasoniga, kuid 18. rajal peetud play-off'is läbisid sakslased raja kolme löögiga, alistades Woodsid ühe löögiga.

Sellest hoolimata ütles Charlie Woods, et tänavune PNC Championship oli tema senise karjääri kõige parem turniir. "Ja see pole isegi küsimus," ütles ta. "Nii lahe oli isaga koos mängida, see tegi selle nii lõbusaks."

Isa Tiger oli poja ässa üle samuti õnnelik. "See on ainulaadne, et sain sel hetkel Charliega olla. Tema esimene hole-in-one, mu tütar Sam kandis meie keppe, saime pere ja sõpradega olla. Tean, et me ei võitnud, aga me olime lõpuni heitluses. Keegi ei eksinud siin väga. Pidime selle finaalikoha välja teenima, aga Langerid mängisid suurepäraselt."