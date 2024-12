Eesti parimaks jalgpalluriks valiti Karol Mets

Novembrikuus oma 100. mängu meeste koondise eest kirja saanud 32-aastane Karol Mets on kindel põhirivistusse kuuluja. Tänavu esindas kaptenipaela kandev Mets koondist üheksas kohtumises, neis kõigis kuulus ta algkoosseisu ja sai kirja täismängu.

Maikuus kindlustas Mets oma koduklubi St. Pauliga koha Saksamaa kõrgeimas liigas Bundesliga. Augustis alanud hooaja jooksul on ta klubi esindanud kümnnes kohtumises, kuuludes kõigis väljakule terve kohtumise vältel.

"Viimased kaks aastat on läinud selgelt tõusvas joones. Mul oli ka eelmine aasta väga suur au seda tunnustust vastu võtta. Samamoodi ka see aasta," lausus Mets ERR-ile.

Traditsiooniliselt selgitati parim meesjalgpallur välja Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi (EJAK) ja Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) ringküsitluses. Nii EJAK-i kui ka EJL-i poolt osales küsitluses 38 inimest ehk kokku 76 hääletajat, kes nimetasid oma esikolmiku: esikoht teenis 3, teine koht 2 ja kolmas koht 1 punkti.

Nimetada võis kõiki Eesti kodakondsust omavaid meesjalgpallureid nende 2024. aasta soorituste põhjal, võttes arvesse esitusi nii koondises kui ka klubijalgpalli tasandil.

Tulemused

1. Karol Mets 195 punkti (46 esikohta)

2. Karl Jakob Hein 181 punkti (30 esikohta)

3. Rocco Robert Shein 21 punkti

4. Maksim Paskotši 16 punkti

5. Mihkel Ainsalu 12 punkti

6.–7. Henri Anier 8 punkti

6.–7. Alex Matthias Tamm 8 punkti

8. Vlasiy Sinyavskiy 5 punkti

9. Joonas Tamm 4 punkti

10. Michael Schjönning-Larsen 2 punkti

11.–14. Patrik Kristal 1 punkt

11.–14. Kevor Palumets 1 punkt

11.–14. Markus Poom 1 punkt

11.–14. Ioan Yakovlev 1 punkt

Vlada Kubassova Autor/allikas: Liisi Troska

Eesti aasta parima naisjalgpalluri tiitli pälvis naiste koondise ja Ungari klubi Budapesti Ferencvarose ründaja Vlada Kubassova.

Eesti Jalgpalli Liidu ja Eesti Jalgpalliajakirjanike Klubi ringküsitluse teel toimunud hääletusel edestas Kubassova esikolmikus Siret Räämetit ja Lisette Tammikut.

Novembrikuus jõudis 29-aastane Vlada Kubassova naiste koondises 75. mänguni. Kokku esindas ta koondist sel aastal kõigis 11 kohtumises, saades kõigis neis kirja täismängu ning lüües kokku kolm väravat. Aasta alguses siirdus Kubassova Ungari klubisse Budapesti Ferencvaros, kellega tõstis maikuus meistrikarika. Käimasoleval hooajal on Kubassova kindel naiskonna põhikoosseisu kuuluja, täpsust on ta näidanud seitsmel korral.

"Mul on väga uhke tunne ja suur au auhinna üle. See tähenab mulle palju, sest see tähendab, et igapäevane töö kannab vilja," ütles Kubassova.

Varasemalt on ta aasta naisjalgpalluriks valitud 2022. aastal.

Tulemused

1. Vlada Kubassova 63 punkti (15 esikohta)

2. Lisette Tammik 57 punkti (10 esikohta)

3. Siret Räämet 11 punkti (1 esikoht)

4. Liisa Merisalu 10 punkti

5. Kairi Himanen 4 punkti

6. Jaanika Volkov 3 punkti

7. Kristina Teern 3 punkt

8. Anette Salei 2 punkti

9.–11. Mari Liis Lillemäe 1 punkt

9.–11. Kelly Rosen 1 punkt

9.–11. Emma Treiberg 1 punkt

Parimaks meesjuunioriks valiti Karl Jakob Hein, parimaks naisjuunioriks Liisa Merisalu, A. Le Coq Premium liiga parimaks mängija Alex Matthias Tamm ja naiste meistriliiga parimaks mängijaks Lisette Tammik. Parima treeneri auhinna teenis Tallinna FCI Levadia juhendaja Curro Torres.