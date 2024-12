Drell sai Rip City võidumängus kirja kaksikduubli

Portland Trail Blazersi tütartiim võitis kolmapäeval juba avaveerandi 43:18 ja suurendas teise poolaja alguses edu ka 32-punktiliseks. Võitjate ridades tegi võimsa mängu Bryce McGowens, kes viskas 31 minutiga 41 punkti (visked väljakult 14/21).

Hea esituse pakkus ka Drell,kes tabas 29 minutiga oma kümnest viskest viis ning kogus 13 punkti ja 11 lauapalli (neist viis ründelauast). Kahekohalise punktisummani jõudsid kolmapäeval lausa seitse Rip City mängijat. Lakersi kasuks viskasid 24 punkti nii DaJuan Gordon kui Solomon Young.

Teise järjestikuse võidu teeninud Rip Cityl on nüüd kolm võitu ja seitse kaotust, millega jõuti Lakersiga samale pulgale. Sealjuures on mõlemad tiimid kaotanud kõik oma viis senist võõrsilmängu. 24-aastane Drell on sel hooajal visanud keskmiselt 14,8 punkti ja võtnud 8,6 lauapalli.