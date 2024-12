Eesti iluuisutajad jagavad Zagrebis pääsmeid kodusele EM-ile

Meeste üksiksõidus osalevad Zagrebis kolm parimat Eesti üksiksõitjat Aleksandr Selevko, Mihhail Selevko ja Arlet Levandi. Naiste üksiksõidus on stardinimekirjas Eva-Lotta Kiibus, Nataly Langebraur ja Kristina Lisovskaja.

Zagrebi võistlus on Eesti uisutajatele viimane suurem rahvusvaheline jõuproov enne jaanuari lõpus toimuvat EM-i Tallinnas. EM-ile pääsu aluseks on sel hooajal rahvusvahelistel võistlustel saavutatud parimad punktisummad. Nii on algav võistlus vendadele Selevkodele võimalus oma positsiooni kindlustada ning Arlet Levandile viimane võimalus EM-pääset püüda.

Naiste üksiksõidus on sel hooajal parimad punktisummad uisutanud Niina Petrõkina. Eva-Lotta Kiibus on iga võistlusega küll oma tulemusi parandanud, ent jäänud Petrõkinast veel mõnekümne punkti kaugusele. Ka Kiibuse jaoks on tegemist viimase võimalusega EM-pääsmele pretendeerida.

Neljapäeval sõidetakse meeste ja naiste lühikavad. Meeste lühikava algab kell 12 ja naiste lühikava 18.45. Naiste vabakava on kavas reedel algusega kell 18. Meeste vabakava võistlus peetakse laupäeval kell 15.