Langerbaur edestab Zagrebis lühikava järel napilt Kiibust

Langerbaur kogus neljapäevase lühikava eest 50,58 punkti, mis asetab ta üheksandale kohale. Kiibus teenis 49,50 punkti ja on 11. kohal. Langerbauri hooaja parimaks lühikava tulemuseks on oktoobri keskel Nice'is kogutud 54,90 punkti, Kiibus, kelle isiklik tippmark on 65 punkti, on tänavu teinud 55,90 punkti väärilise sõidu.

Lühikava järel on kaksikjuhtimine USA iluuisutajatel, kui Bradie Tennell on kogunud 68,32 ja Alysa Liu 68,06 punkti.Nende järel on kolmas valitsev EM-pronks, 18-aastane belglanna Nina Pinzarrone (65,20). Kristina Lisovskaja lühikava ebaõnnestus ja ta on 36,58 punktiga 23 naise konkurentsis 21. kohal.

Zagrebi võistlus on Eesti uisutajatele viimane suurem rahvusvaheline jõuproov enne jaanuari lõpus toimuvat EM-i Tallinnas. EM-ile pääsu aluseks on sel hooajal rahvusvahelistel võistlustel saavutatud parimad punktisummad.

Meeste seas sõitis parima lühikava välja Mihhail Selevko (86,20), kes edestas vend Aleksandr Selevkot (83,39) ja ühtlasi ka oma isiklikku rekordit (82,61). Napilt jäi esikolmikust välja kolmas eestlane Arlet Levandi (75,71), kes kaotas vaid 0,28 punktiga Poolat esindavale Vladimir Samoilovile. Ka tema sai jagu oma eelmise hooaja juunioride MM-il püstitatud rahvusvaheliste võistluste rekordist (75,43).