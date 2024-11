Male tiitlimatš algas Lireni võiduga

Mustade malenditega mänginud Liren rakendas Prantsuse kaitset ning sundis väljakutsujat, 18-aastast Dommaraju Gukeshi (India) kaotust tunnistama 42. käigu järel. Tegemist oli 14-aastase vaheaja järel esimese korraga, kui tiitlimatši avapartii ei lõppenud viigiga.

"Praegu tunnen ennast hästi. Ma ei ole saanud klassikalises males tükk aega võidurõõmu nautida. Samas pean tunnistama, et mul vedas, sest tegin kaks väikest viga," rääkis Liren avapartii järel.

"Ma olin enne matši tõsiselt närvis, kuid niipea kui matš algas, ma rahunesin. Ma mängisin päris head malet, paraku läks hea hoog kuidagi kergelt käest ära," ütles Gukesh.

Võitja välja selgitamiseks mängitakse 14 klassikalist partiid ning esimene mängija, kes jõuab 7,5 punktini, kroonitakse maailmameistriks. Viigi eest saavad mõlemad mängijad pool punkti. Vajadusel järgnevad partiidele viigilahutajad: kiir- ja välkpartiid.

Tiitlimatš kestab 12. detsembrini, viigilahutajad mängitakse vajadusel 13. detsembril.

