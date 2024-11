Winnipeg Jets tegi NHL-is ajalugu

"Olen parajas hämmingus," tunnistas Jetsi peatreener Scott Arniel. "Samas, need mängijad peavad mõistma, et nad on päris imelise asjaga hakkama saanud. Aga me tahaksime samas hoos kas või natuke veel jätkata. See on küll ajalooline saavutus, aga oluline on see, et me jätaksime olnud mängud minevikku ja keskenduksime alati järgmisele vastasele."

Alex Iafallo ja Vladislav Namestnikov said mõlemad kirja värava ja söödu, lisaks skoorisid Jetsi eest Rasmus Kupari ja Nikolaj Ehlers. Jetsi väravasuul tõrjus Connor Hellebuyck 32 pealeviset.

Dallase ainsa värava viskas Roope Hintz. Väravavaht Jake Oettinger lasi 15 pealeviskest neli sisse ning teisel perioodil vahetati ta välja. Tema asemel sisse tulnud Casey DeSmith tegi kümme tõrjet.

Tulemused:

Buffalo – Calgary 3:2 kv.

Winnipeg – Dallas 4:1

Florida – Philadelphia 4:3 kv.

St. Louis – Washington 1:8

Boston – Ottawa 2:3

Detroit – NY Rangers 0:4

Toronto – Montreal 4:1

NY Islanders – New Jersey 3:4

Nashville – Utah 4:0

Los Angeles – Columbus 5:2

Colorado – Carolina 6:4

Vancouver – Edmonton 3:7