Valitsev Euroopa meister loobus GP-etapist

Iluuisutamises on ühel hooajal kavas kuus GP-etappi, sinna koha teeninud uisutajad saavad kaasa teha maksimaalselt kahel etapil. 24-aastane Hendrickx oli kirjas Prantsusmaa ja Soome GP-l, aga nüüd teatas ta ühismeedias, et pole veel valmis sellisel tasemel võistlema.

"Teatan kahetsusega, et võtsin end Prantsusmaa GP-etapilt maha. Vajan lisaaega, et tulevateks võistlusteks täielikult valmis olla. Naasen võistlustulle nii pea, kui tunnen, et olen võimeline enda parimal tasemel võistlema," kirjutas belglanna.

Hendrickx alustas hooaega rahvusvahelisel võistlusel Shanghais, kus sai vigaderohke vabakava järel kolmanda koha.