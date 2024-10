Tattarita kettagolfarid lendasid tiitlit kaitsma: meil on tugev koosseis

Eesti koondis asub Austraalias kaitsma kaks aastat tagasi Horvaatias võidetud maailmameistritiitlit. Nagu tunamullu, otsustas ka tänavu MM-i vahele jätta Eesti naiste esinumber Kristin Tattar, kuid kõik teised kodused tipud on koosseisus olemas, teiste seas viiekordne Eesti meister Albert Tamm.

"Mul on hea meel, et see võistlus toimub hooaja lõpus. Ei ole konkureerivaid võistlusi, saab tulla ja ma väga ootan seda võistlust. Esmalt, et see on tiimiüritus, formaat on natuke teine, kui muidu mängime. Tõotab tulla väga põnev võistlus," arvas Tamm.

"Ma arvan, et meil on väga tugev koosseis, hoolimata sellest, et Kristinit ei ole. Meil on väga tugevaid naisi ja mehi: nii-öelda teine koondis on ka väga tugev ja löögivalmis," sõnas Kaidi Allsalu.

Konkurents on mõistagi tugev, kuid Tamme sõnul see võistkondlikul võistlusel nii määrava tähtsusega pole. "Ma ei tea, kuidas see tiimides mängib, sest see formaat on natuke teine. Seal tuleb õigel hetkel olla teistest parem. Soomel on täitsa arvestatav ja minu jaoks Kanadal ja Norral on väga tugevad koosseisud. Need on mulle sotsiaalmeediast silma jäänud, aga rohkem mul aimdust ei ole," ütles Tamm.

Kuidas erineb tiimivõistluse formaat tavavõistluse omast? "Tavavõistlustel me mängime üldtulemust. Ei loe, mis seis on sul teise inimesega, vaid kuidas sa üldiselt läbi raja skoorid. Aga siin me mängime rohkem teise inimese vastu ehk loeb see, kus rajal ma olen teistest parem," selgitas Tamm. "Näiteks, kui esimesel rajal mina võtan kolme, tema võtab nelja, siis mina saan ühe punkti. See, kes saab rohkem punkte, lõpuks võidab."

Kettagolfi võistkondlikud maailmameistrivõistlused toimuvad 6.-9. novembrini ning kokku osaleb 24 koondist.