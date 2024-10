Vales suunas ujuma hakanud olümpiavõitja krooniti ikkagi maailmameistriks

27-aastane prantslanna võidutses viiest etapist ja olümpiamängudest koosnenud hooajal nii Cagliaris kui Hamburgis ja lisas auhinnakappi ka Pariisi OM-kulla, ent tegi laupäeval Torremolinoses 1500 meetri ujumisdistantsi alguses MM-sarja üldliidrina valearvestuse ning hakkas iga tõmbega liigselt paremale liikuma.

Esimese poini jõudes suutis Beaugrand gruppi tagasi ujuda, poolel maal oli ta juba kerkinud 16 kohta ning alustas 40 km rattasõitu kümnendalt kohalt.

Prantslanna kuulus koos tiitlikonkurentide, mulluse võitja Beth Potteri ja kaasmaalanna Emma Lombardiga 12-pealisse liidrite gruppi, mis kasvatas jälitajate ees edu enam kui minutile; ülitugeva jooksjana talle laupäeval 10 km distantsil vastaseid ei olnud ja nii võidutses Beaugrand koondajaga 1:56.08. Potter kaotas talle teisena 37 sekundit, Lombardi oli kolmas.

Lõpptulemus ja Beaugrandi kroonimispidu viibis veidi, sest britid esitasid ujumises prantslanna valele trajektoorile tähelepanu juhtinud võistlussaatja tegevuse vastu protesti, mis jäi aga rahuldamata. Beaugrandi diskvalifitseerimise korral oleks Pariisi OM-pronks Potter teist aastat järjest maailmameistriks tulnud.

"Tegin ujumise alguses vea ja see oli päris pirakas, sest kaotasin palju aega," rääkis Inglismaal elav ja treeniv Beaugrand pärast võitu. "Lained olid nii kõrged, et ma ei näinud poisid ja sain järsku aru, et olen üksi. Olin juba paanikas; ujusin enda arvates tugevalt, aga vale poini. Pidin kõvasti vaeva nägema, et teisel ringil vahet vähendada. Tahtsin seda MM-tiitlit väga ja olen sellest aastaid unistanud. Eelmise aasta teine koht valmistas mulle palju pettumust, aga seda ei saa nüüd keegi minult ära võtta," tõdes olümpiavõitja.