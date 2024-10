Rahvuste liiga: Räsitud Hispaania alistas Taani, Ronaldo lõi jälle värava

Bernardo Silva viis Portugali laupäeval Varssavis Poola vastu juhtima 26. minutil, Ronaldo suurendas külalismeeskonna edu 11 minutit hiljem, kui saatis suurepärase eeltöö teinud Rafael Leao postist tagasi põrganud löögi võrku. Portugali kolmas tabamus kanti Southamptoni kaitsja Jan Bednareki omaväravaks.

Ronaldo on oma viimasest kaheteistkümnest mängust värava löönud üheteistkümnes, Portugali eest on ta pärast suvist EM-i värava löönud kõigis kolmes mängus. Portugal jätkab A-divisjoni esimeses grupis täiseduga, kolmest mängust on kuus punkti kogunud Horvaatia, kes oli laupäeval 2:1 üle nulli peal olevast Šotimaast. Poolal on üks võit.

Hispaania alustas Murcias Taani vastu vigastuste tõttu üsna eksperimentaalse koosseisuga, väravas seisnud David Rayal ning kaitsjatel Dani Vivianil, Pedro Porrol ja Alex Grimaldol oli enne avavilet nelja peale kokku 24 koondisemängu. Sellele vaatamata kontrollisid hispaanlased mängu, kuid leidsid matši ainsa tabamuse alles 79. minutil, kui Real Sociedadi keskväljamehe Martin Zubimendi karistusala joonelt teele saadetud löök võttis rikošeti ja puges Kasper Schmeicheli käe alt võrku.

Hispaanial on neljandas grupis kolme vooruga kogutud seitse punkti, Taanil on kuus, Serbial neli ja Šveitsil punktiarve avamata. Teisipäeval võõrustab Hispaania laupäeval 2:0 võidu teeninud Serbiat, Šveits Taanit.