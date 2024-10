Debütandi värav viis Saksamaa veerandfinaali, Prantsusmaa alistas Belgia

Saksamaa peatreener Julian Nagelsmann saatis Münchenis Hollandi vastu algkoosseisus väljakule kaks debütanti, Hoffenheimi väravavahi Oliver Baumanni ning Stuttgarti keskväljamehe Jamie Lewelingi. Kui Lewelingi teise minuti värav jäi suluseisu tõttu lugemata, vormistas ta pärast hollandlaste poolt klaarimata jäänud nurgalööki 64. minutil siiski matši ainsa värava ja tõi Saksamaale 1:0 võidu.

Kolm punkti tähendavad ühtlasi, et kümne punktiga on Saksamaa kolmandast grupist taganud edasipääsu Rahvuste liiga veerandfinaali. Hollandil ja esmaspäeval Bosnia 2:0 alistanud Ungaril on viis punkti, Bosnia on ühe punkti peal.

"Esimene poolaeg oli erakordselt hea," sõnas Nagelsmann võidu järel. "Pärast vaheaega muutsid nad oma asetust ja me ei kaitsenud enam nii hästi, aga väärisime siiski kindlalt võitu. Tahame nüüd allesjäänud matšid võita, heade tulemustega jätkata."

Suure sammu veerandfinaali suunas astus ka Prantsusmaa, kes oli Brüsselis 2:1 üle võõrustajast Belgiast. Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne ja Romelu Lukakuta toimunud mängus saatis Youri Tielemans 23. minutil Belgia penalti üle lati ning 12 minutit hiljem realiseeris Randal Kolo Muani prantslastele antud 11 meetri karistuslöögi.

Avapoolaja kolmandal üleminutil saatis Belgia penalti välja võidelnud Lois Openda peaga võrku Timothy Castagne'i tsenderduse, aga Muani tõi Prantsusmaale ikkagi oma pealöögiga 62. minutil võidu. Itaalial on teises grupis kümme, Prantsusmaal üheksa ja Belgial neli punkti. Esmaspäeval itaallastele 1:4 kaotanud Iisrael jätkab nulli peal.

B-divisjonis läks Island Türgi vastu juba kolmandal minutil juhtima ja elas üle ka Hakan Calhanoglu 54. minuti penalti, aga 62. ja 67. minuti väravatest läks Türgi siiski 2:1 ette. Andri Gudjohnsen tõi seitse minutit enne normaalaja lõppu taas tabloole viigi, aga külalismeeskond vastas kahe hilise tabamusega ja võitis 4:2.

Et Wales alistas samal ajal toimunud mängus 1:0 Montenegro, muutus islandlaste seis hapuks: Türgi on neljandas grupis kümne punktiga liidriks, Walesil on kaheksa, Islandil neli ja Montenegrol null punkti. Albaania 1:0 võit Gruusia üle tegi B-divisjoni esimeses grupis seisu lahtiseks. Esmaspäeval Ukrainaga 1:1 viigistanud Tšehhi on kogunud seitse, nii Gruusia kui Albaania kuus ja Ukraina neli punkti.