Dina Ellermann: endaga ma pole üldse rahul, aga hobusega olen alati rahul

"Üldiselt pean hobusega ikkagi rahule jääma. Endaga ma pole üldse rahul, aga hobusega olen alati rahul," alustas Ellermann. "Hästi kallid vead tulid sisse. Tahaks üks kord seda puhast-puhast sõitu ka teha, kus pole ühtegi viga ja tulemus on üle 70%. Paraku täna tuli kaks nõmedat ja kallist viga sisse. Eile said meile saatuslikuks jalavahetused. Täna selles vigu polnud, aga vead tulid küljendusel ja galopi piruetil, mis on hästi kallis hinne."

Ellermannist sai koos Donna Annaga 2021. aastal esimene Eestit olümpiamängudel esindanud ratsasportlane. Väärikas hobune saab selle eest jätkuvalt palju tähelepanu.

"Donna Anna kindlasti teab, milline on tema staatus. Ta on ikkagi meie olümpiahobune ja ta naudib seda. Ma loodan, et ta peab tipus veel kaks aastat vastu. Tal on juba peale kasvamas noored kolleegid, kes näitavad rahvusvaheliselt head taset. Donna Anna ise ei jaksa enam üksinda seda paati vedada," märkis koolisõidu valitsev Eesti meister.

"Sel aastal oli mul üks noor, seitsme-aastane hobune, kellega ma võitsin rahvusvahelisel tasemel viis võistlusklassi. Loodetavasti on ta järgmisel aastal siin Unibet Arenal koos Donna Annaga. Ma loodan, et Donna Anna õpetab teda, kuidas suurtel areenidel käituda. See kogenematus noortel hobustel annab ikka tunda," lisas Ellermann.

Tallinn International Horse Show jätkub laupäeval parkuuridega noorte ja avatud võistlusklassidele. Võistluspäev kulmineerub kuue takistusega sõiduga.