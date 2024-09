Tiit Pekk soovib võimestada maakondlikke spordiliite

Pekk nimetas intervjuus ERR-ile kaks peamist ülesannet, mis talle valituks osutumisel korral langevad.

"Number üks - maakondlike spordiliitude võimendamine, neile võime ja autoriteedi andmine kohapealse spordielu korraldamiseks ning olümpiakomitee poolt seda igati toetada," lausus Pekk.

"Teine pool on EOK kui avatud platvorm kui Eesti spordi juhtimisel. Teabe jagamine mis iganes tasandil. Kus rahvusvaheliselt kogetud info jõuaks igasse maakonda, igasse korraldusse, igasse spordiklubisse. Kuidas asju tehakse mujal? Et selle arvelt endal midagi targemini teha."

Peki sõnul on ametiaja suurim mõõdik siiski spordiga tegelejate arv. "Lõpuks on suurim mõõdik ikkagi see, kui palju eestlased regulaarselt liiguvad. See on hästi pika vinnaga, aga see on põhiline eesmärk, miks seda kõike teha," lausus ta.

"Mida rohkem on iganädalaselt liikujaid - see on tulemus, et oleme kuskil midagi ära teinud. On rohkem inimesi, kellele toob sport rõõmu silma. Et ta läheb jalutama, orienteeruma, rattaga sõitma, ujuma, palli mängima - mida iganes. Aga et regulaarselt liigub rohkem inimesi."