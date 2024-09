Eesti e-sportlane jäeti Saksamaa meeskonnast välja

Möödunud aasta novembris GamerLegioni akadeemiaga liitunud ning sellele järgnevalt saksa organisatsiooni põhirivistusse edutatud 19-aastase Maasingu vallandamine tuleb mõningase üllatusena, kuna niivõrd hiline mängijavahetus enne novembris algavat Shanghai Majori turniiri kvalifikatsioonivõistlust ei anna meeskondadele aasta tähtsaima turniiri eel liialt aega muutustega kohanemiseks, kirjutab Delfi Sport.

Meeskonna peatreener Ashley "ash" Battye sõnas HLTV.org-ile antud intervjuus, et Maasing on silmapaistev individuaal, kellel on suur süda ja pühendumus, kuid järgmisel aastal eesootavate muudatustega Counter-Strike'i e-spordis tunneb meeskond, et vajatakse kedagi, kes ülejäänud mängijate mentaliteedi ja ideoloogiaga paremini ühilduks.

Maasingu pooleaastat karjääri GamerLegioni põhitiimis jäävad saatma head mängud maailma tippmeeskondade vastu nagu Vitality, Eternal Fire ja Virtus.pro ning võidud ja poodiumikohad mitmetelt madalama kategooria võistlustelt, mis tõid noormehele taskusse enam kui 20 000 dollari jagu auhinnaraha. Samas oli eestlasel probleeme stabiilsusega ning väga headele esitustele on mängumehel ette näidata ka mitmeid alla standardite jäävaid mänge, kommenteerib Delfi.