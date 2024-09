Pühapäeval toimub Tallinnas tasuta orienteeriumisvõistlus

Tammsaare pargi Uue turu platsil kell 12 algavat orienteerumisvõistlust on võimalik läbida nii jalgratta kui ka ühistranspordiga. Rajale on paigutatud 40 kontrollpunkti, mille väärtus on keerukusest ja kaugusest sõltuvalt erinev. Seejuures on üks kontrollpunkt liikuv ning sõidab kaardile kantud marsruudil trammiga. Võistluste kontrollajaks on kaks tundi.

Bussi-, trammi või trollipileti pärast orienteerujad muretsema ei pea, sest võistluste rinnanumber tagab tasuta sõidu õiguse.

Võistlusarvestust peetakse nii ühistranspordi kui ka jalgratta võistlusklassis neljas arvestuses – mehed, naised, lapsed ning seeniorid. Iga võistlusklassi kolmele parimale on auhinnad, lisaks läheb osalejate vahel, kes läbivad vähemalt neli kontrollpunkti, loosi neli jalgratast.

Orienteerumisraja kaardistasid oma ala spetsialistid Tammemäe ja Eensaar, kes on kahepeale kokku võitnud 31 tiitlivõistluste medalit rogainis ja seiklusspordis. Seejuures on mõlemad mehed kolmekordsed maailmameistrid rogainis ehk pika kontrollajaga võistkondlikus valikorienteerumises.

"Orienteerumisvõistluse rajale paigutame kokku 40 kontrollpunkti ja need katavad kogu Kesklinna, aga ulatuvad ka Lasnamäele, Piritale ja Kalamajja. Punktide asukohad on valitud selliselt, et nende vahel saaks liikuda ka ühistranspordiga, kuigi optimaalsem võib olla osad punktivahed läbida jalgsi," lausus rajameister Eensaar.

"Olen päris kindel, et kõige kiiremad ühistransporti ja kondimootorit kasutavad võistlejad ei jõua kahetunnise kontrollaja jooksul kõiki punkte läbida, kuid ratturitel on see kindlasti võimalik. Eks see tõestab, et ratas on vähemalt kesklinnas kõige kiirem liikumisvahend," lisas ta.

Orienteerumisele saab end eelregistreerida ning võistlusjuhendiga tutvuda Euroopa spordipealinn Tallinn 2025 kodulehel.

Lisaks orienteerujatele täitub Tammsaare park 22. septembril sportlike atraktsioonidega. Muusikalise vahepala eest hoolitsevad villemdrillem ning Küberünnak & Karmo. Autovaba päevale paneb punkti Tour d'ÖÖ jalgrattasõit, mille kogunemine algab 16.30 Vabaduse väljakul.