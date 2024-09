Rikberg lubab äraarvamatust: Tartu vastu on tänavu kõige keerulisem valmistuda

Tartu on eelmise hooajaga võrreldes komplekteerinud meeskonna tänavu tuntavalt teisiti. Professionaalsuse mõttes astuti suur samm edasi. Heal tasemel mängijaid leidub trennis mõlemale poole võrku – näiteks Eesti mõistes nimekaid nurgaründajaid on koosseisus viis.

"Mänge, eriti selliseid põhiturniiri mänge, on ju omajagu," sõnas Tartu peatreener Alar Rikberg. "Mul on plaanis koosseisuga vangerdada. Ma arvan, et sellest tulenevalt saame olema meeskond, kelle vastu mänguks on tänavu kõige keerulisem valmistuda, sest ega ma ei ole kõiki ideid veel iseenda jaokski välja mõelnud."

Viimasena liitus meeskonnaga Eesti koondise libero Silver Maar, kelle peale saab Rikberg enda sõnul igas olukorras kindel olla.

Pea kümnendi kestnud pausi järel on saalivõrkpallis tagasi sidemängija Kusti Nõlvak. Vahepealsetel aastatel moodustas ta Mart Tiisaarega Eesti parima rannavõrkpallipaari ja tuli MM-il viiendaks. Tartus võitleb Nõlvak sidemängija koha pärast Aleksander Eermaga.

"Keha mõttes on suht okei. Ikka siit-sealt valutab ja hoiame siin kätt pulsil. Pall ka lendab iga päevaga üha täpsemalt. Tossud enam ei hõõru," muljetas Nõlvak. "Võrreldes rannavollega on ta selles mõttes luksus – nii palju toetavat staff'i on ümber ja nii palju paremad võimalused. Tore, jaa."

Nädalavahetusel Balti superkarika võitnud Tartu soovib peatreener Rikbergi sõnul jõuda tänavu kõigi koduste sarjade finaalidesse. Lisaks mängitakse tugevuselt kolmandat eurosarja, CEV Challenge Cupi.

Pikaaegse kindlustunde andis Eesti mõistes haruldaselt mahukas sponsorleping, mis teisipäeval avalikustati.

Põhitoetaja Bigbank annab klubile meeste, naiste ja noortevõistkondade arendamiseks kolme aasta peale umbes 700 000 eurot. Tulemustest sõltuvalt võib summa kerkida kuni 762 500 euroni.

"Ühest küljest on meil ka baassumma päris suur. Just selleks, et anda see kindlustunne. Aga me tahame just julgustada, et kindlasti minge mängima välismänge ja kindlasti võitke," sõnas Bigbank Eesti juht Jonna Pechter.

"Me arvutasime, et tegelikult oleme toetanud Bigbank Tartu võrkpalliklubi kokku umbes 1,6 miljoniga."

Tartu meeskonna esimene kodumäng toimub 29. septembril Selver/TalTechi vastu.