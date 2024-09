TÄNA | Algab uue formaadiga Meistrite liiga põhiturniir

Alates hooajast 1999/2000 mängisid Meistrite liiga põhiturniiril 32 klubi, kes olid jaotatud kaheksasse alagruppi. Toona mängiti lisaks esimesele alagrupiturniirile 16 parema meeskonna osalusel veel teinegi alagrupiturniir, aga koormus oli liialt suur - kahel järjestikusel kevadel finaali jõudnud Valencia pidas hooaegadel 1999/2000 ja 2000/01 kokku 38 euromängu - ja nii võeti peatselt kasutusele kaheksandikfinaalid. Selle süsteemiga jätkati eelmise hooajani.

Alates käesolevast hooajast pääseb Meistrite liiga põhiturniirile 36 meeskonda, kes ei kuulu enam alagruppidesse, vaid ühisesse liigasüsteemi. Enam ei peeta kolme vastasega kodus ja võõrsil mänge, vaid esimeses faasis mängivad klubid kaheksa erineva vastasega, neist neli mängu peetakse kodus ja ülejäänud neli võõrsil. Vastaste selgitamiseks kasutas UEFA reitingutabelit.

Kaheksa vooru järel pääsevad liigatabelis kaheksal kõrgemal kohal olevad meeskonnad otse kaheksandikfinaali, kohtadel 9.-24. lõpetanud meeskonnad mängivad kodus-võõrsil süsteemil play-off'i, et selgitada välja ülejäänud kaheksa edasipääsejat. Kohad 25.-36. langevad välja ning erinevalt varasemast enam Euroopa liigas jätkata ei saa. Alates kaheksandikfinaalist jätkub tavapärane Meistrite liiga formaat ühe, neutraalsel pinnal toimuva finaalmatšiga, mis sel hooajal toimub 31. mail Müncheni Allianz Arenal.

Avaõhtu ehk keskses kohtumises võõrustab AC Milan Liverpooli, Stuttgart sõidab külla Madridi Realile ning Juventus kohtub koduväljakul PSV-ga. Lisaks mängivad Young Boys - Aston Villa, Müncheni Bayern - Zagrebi Dinamo ja Sporting - Lille.

"Ma ei usu, et ükski treener kardab oma vastast, aga austame Milani väga," rääkis Liverpooli juhendaja Arne Slot matšieelsel pressikonverentsil. "Neil on palju kvaliteeti, me ei karda, aga austame nende mängijaid. Nad on näidanud, et on heas vormis."

"Liverpool on üks Euroopa tugevamaid meeskondi," sõnas Milani peatreener Paulo Fonseca omakorda. "Neil on hea mängupilt ja tugevad individuaalsed mängijad. Peame kaitses olema perfektsed, me ei saa endale vigu lubada. Võtan seda kui võimalust näidata, kui palju oleme arenenud. Tahame tunda fännide toetust," lisas portugallane.

✅ Así es el nuevo formato de la Champions.



36 equipos en un mismo grupo

8 partidos clasificatorios

4 en casa

✈️ 4 fuera



✅ 1º al 8º, directamente a octavos

⚔️ 9º al 24º, play-off previo

❌ 25º al 36º, eliminados



