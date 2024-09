Eesti kardisportlane teenis Läti-Leedu meistrisarjas teise koha

Kõige eestlasterikkamas võistlusklassis Rotax Senior domineeris võistluste kulgu Aron Kivilo. Tema seljataga näitasid head kiirust Joel Kaspar Jõepere, Oliver Kurg kui Tõnis-Johannes Toomingas. Eelfinaalis jõududevahekord aga muutus - sõidu võitis Toomingas, tema järel lõpetas Jõepere ning lätlaste järel viienda-kuuendana lõpetasid Kivilo ja Kurg, vahendab autosport.ee.

Finaalis saadi poolmärjal rajal esimest korda alla slikkrehvid ning kaos vallandus juba esimestes kurvides. Rajal liikus vähe sõitjaid, kes eksimustest kõrvale hoiduda suutsid, paljud pidid ka sõidu katkestama, nende seas Aron Kivilo. Kaua sõitu juhtinud Tõnis-Johannes Toomingas andis sõidu keskel liidriohjad käest ning asus leedulast püüdma, kuid tegi kriitilise vea, enne kui temaga võidusõitu jõudis asuda. Tasuks talle teine koht, edestades oma lähimaid konkurente Läti meistrivõistluste arvestuses. Kuuendana lõpetas Joel Kaspar Jõepere.

Rotax DD2 Mastersis debüütvõistlust teinud Priit Kadastik oli vihmamärjal rajal püsivalt kõrges mängus. Kvalifikatsioonis neljandat ringiaega näidanud Kadastik kogus võidusõitudes aga mitmeid kordi esivoolundikaristusi, mis läksid talle maksma mõnegi positsiooni. Esimeses eelsõidus karistusega viiendana lõpetanud Kadastik lõpetas teise eelsõidu koguni teisena. Segastes oludes finaali taas viiendana alustanud eestlane hoidis karti kogu aeg sõitmas ning edestas sellega mitmeid konkurente. Tasuks kolmas positsioon.

Vahetult enne seenioride sõitu peetud Rotax Juniori start ei jäänud ootamatute pöörete poolest kuidagi järgmisele sõidule alla. Rada oli veelgi märjem ning mõnigi sõitja startis vihmarehvidel, nende seas kvalifikatsioonis teist aega näidanud Fernando Paimre ja rivi tagaotsast alustanud Rafael Zernask.

Vaid mõne ringi järel hoidsid vihmarehvimehed neljandat ja viiendat kohta ning said võidusõiduolukordades karti oluliselt rohkem usaldada, hoolimata sellest, et slikisõitjad vabal ringil kiiremad olid. Sõidu lõpp aga tõestas, et liidritest kaks sekundit aeglasemini liikunud vihmarehvisõitjad hakkasid kohti kaotama. Nii tõusis parimaks eestlaseks Hans Markus Narusk, kes lõpetas neljandana, Paimre langes kuuendale kohale. Tema järel ületasid finišijoone seitsmendana Robin Šemet, üheksandana Markus Jauk ning kümnenda koha teenis viiesekundilise ninakaristuse teeninud Rafael Zernask.

Võrdväärselt segasest oludes peetud DD2 klassi finaalis sattus Andreas Oopkaup mitmesse avarisse ning finišeerus kaheksandal positsioonil. Kogu nädalavahetuse jooksul Rotax Micromax klassis eestlaste lippu esiviisiku piirimail hoidnud Dominik Lepp pidi finaalis katkestama. Johann Laidvee lõpetas 12. kohal.

Viimane Läti meistrivõistluste etapp peetakse järgmisel nädalal Madona kardirajal.