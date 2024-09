Belgia kapten De Bruyne: me ei ole enam nii head kui 2018. aastal

Belglased rändasid esmaspäeval Lyoni, kuid jäid 29. minutil kaotusseisu ning lubasid kaheksa minutit pärast teise poolaja algust veel ühe värava ja pidid tunnistama prantslaste 2:0 paremust.

Pärast mängu rääkis Belgia kapten Kevin De Bruyne meediale, et terve mäng läks aia taha. "Ma ei saa teile rääkida kõigest, mis valesti läks. Rääkisin seda juba poolajal meeskonnale," sõnas belglane.

"Ma ei saa neid asju meedias öelda, aga me peame kõiges paremad olema. Kui meie standard on see, et me oleme parimad ja me pole selleks enam piisavalt head, siis peame endast kõik andma. Kui me seda teha ei suuda, siis on sellega läbi," jätkas ta.

De Bruyne on Belgia nn kuldse põlvkonna üks olulisemaid mängijaid, kuid viimase kümne aasta jooksul Euroopa tippu kuulunud belglased ei suutnud suurepärase talendiga võita enamat 2018. aasta MM-i kolmandast kohast. "Ma suudan sellega leppida, et me ei ole enam nii head kui 2018. aastal," ütles De Bruyne. "Ma olin esimene, kes seda nägi. Aga teised asjad on vastuvõetamatud."

Keskväljamaestro ütles, et tiimikaaslased ei tee oma tööd. "Me jääme liiga mitme mängijaga taha. Kui meil on kuus mängijat taga, siis seal pole mingit ühendust. On, mis on. Asi pole ründamises, vaid selles, et osad ei tee oma tööd," selgitas De Bruyne.

Belgia kuulub Rahvuste liiga kõrgeimas divisjonis ühte alagruppi Prantsusmaa, Itaalia ja Iisraeliga. Itaalia on alustanud kahe võiduga, alistades prantslased 3:1 ning Iisraeli 2:1. Samuti Iisraeli alistanud belglased on pärast kaht mängu kolmandal kohal, kuid mängivad veel tugeva Itaaliaga.