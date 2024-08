Juventusest lahkunud Szczesny riputas kindad lõplikult varna

Szczesny ütles oma otsust kommenteerides, et soovib veeta rohkem aega perega. "Kõik, mis mul on, ja kõik, mis ma olen, võlgnen jalgpallile. Ma andsin jalgpallile endast kõik, mis mul anda oli. Ma andsin 18 aastat oma elust, iga päev, ilma vabandusteta. Füüsiliselt olen endiselt valmis mängima, kuid vaimselt mitte. Tunnen, et nüüd on õige aeg suunata kogu tähelepanu minu perekonnale ning seetõttu otsustasin jalgpalliga lõpparve teha," kirjutas ta Instagramis.

Arsenali noortesüsteemist sirgunud Szczesny tegi klubi eest oma profidebüüdi 2009. aastal ning kaks aastat hiljem sai temast meeskonna esikinnas. 2015. aastal siirdus poolakas Itaaliasse, esindades kõigepealt kaks hooaega Romat ja seejärel seitse hooaega Torino Juventust.

Szczesny tuli Juventuse ridades kolmel korral Itaalia meistriks, lisaks võitis kolm Itaalia karikat ja kaks superkarikat. Tänavu suvel täiendas Juventuse ridasid Monzast hangitud Michele Di Gregorio, mis ähvardas Szczesny pingile kukutada, mistõttu lahkus poolakas vastastikusel kokkuleppel klubist.

Rahvusvahelisel tasemel kaitses Szczesny Poola koondise väravat 84 mängus ning osales neljal EM-finaalturniiril ja kahel MM-finaalturniiril.