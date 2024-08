Hein: saan aidata meeskonnal palli hoida

Klubi spordidirektor Domingo Catoira selgitas pressikonverentsil, et Heina näol otsiti meeskonda spetsiifilist mängijat. "Ta lisab koosseisu jalaga mängimise oskust, pikkust ja pakub konkurentsi Andre Ferreirale," selgitas ta.

Hein on juba alustanud hispaania keele õpinguid ja sõnas ajakirjanikele, et on mängunäljas. "Olen valmis, tunnen end hästi, meeskond on mind soojalt tervitanud ja viimased päevad on möödunud kenasti. Oleme esmaspäevaseks mänguks valmis," sõnas ta.

Ta kirjeldas end kui nüüdisaegset väravavahti. "Ma saan meeskonda aidata palliga mängu alustamises ja palli hoidmises. Arsenali filosoofia on palli hoidmine ja olen kollektiivseks mänguks treeninud," lisas ta.

Kui temalt küsiti, mida ta Valladolidist teab, siis mainis eestlane klubi omanik Ronaldot ja rõhutas, et tegemist on väga ajaloolise klubiga. "Eelmine hooaeg mängiti esiliigas hästi ja tuleb põnev hooaeg," ütles Hein.

Valladolid peab oma esimese liigamängu esmaspäeval, 19. augustil, kui võõrustatakse Espanyoli.