Piljardi Tallinna lahtiste võit läks Hollandisse

Finaalkohtumine kulges äärmiselt tasavägiselt ja kummalgi finalistil ei õnnestunud finaalkohtumises rohkem kui ühe punktiga juhtima minna. Finaali lõpus asus kõigest 19-aastane hollandlane siiski 10:8 ette ja võitis lõpuks 11:9.

Kolmandad kohad saavutasid Eesti noorte koondisesse kuuluvad kõigest 15-aastased Sander Tamm ja Revo Maimre, kes mõlemad pidid tunnistama poolfinaalides vastase 11:5 paremust. Tamm kaotas Grabele ja Maimre Pongersile.

Datel Tallinn Open 2024 Presented by Predatori nimelisel turniiril teise koha pälvinud Grabe sõidab juba pühapäeval Ameerika Ühendriikidesse, kus osaleb ühel aasta tähtsamal turniiril – Ameerika lahtistel meistrivõistlustel.

"On tore, et kodus sellised turniirid toimuvad ja samuti on hea meel selle üle, et Eesti ettevõtted turniiride toimumisele kaasa aitavad. Finaalis ei leidnud sarnast head rütmi nagu turniiri varasemates voorudes ja mõned lihtsad eksimused maksid lõpuks finaalis kätte," ütles ta.

Tallinnas Predator Piljardispordi Akadeemias peetud võistlused toimusid tänavu kuuendat aastat järjest.