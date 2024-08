Flora eurohooaeg sai läbi

Islandi meister asus A. Le Coq Arenal juba kuuendal minutil juhtima, kui nurgalöögist tulnud pallile sai pea vahele Aron Thrandarson.

Sergei Zenjov lõi 26. minutil palli külaliste väravasse, kuid VAR tühistas selle suluseisu tõttu. Kümme minutit hiljem kasvatas Nikolaj Hansen Vikinguri eduseisu kaheväravaliseks.

Teise poolaja alguses lõi Markus Soomets Flora kasuks ühe värava tagasi, ent enamaks võõrustajad võimelised ei olnud.

"Võib-olla me ei alustanud kõige paremini. Alguses kaotasime väga palju duelle ja individuaalsed eksimused – sealt sai vastane kaks väravat. Sellise vastase vastu pole kaheväravalisest kaotusseisust lihtne välja tulla. Eks see sinna taha jäigi lõpuks," tõdes Flora peatreener Taavi Viik mängu järel ERR-ile.

Vikingur jõudis Konverentsiliiga alagrupiturniirist ühe vooru kaugusele, otsustavas play-off ringis minnakse vastamisi Andorra meistri UE Santa Colomaga.

Järgmisena seisab Floral pühapäeval ees Premium liiga kohtumine Nõmme Unitediga. 22 mängu järel ollakse liigatabelis kolmandal kohal, kuid liidrist FCI Levadiast jäädakse 19 punkti kaugusele.

"Kõik algab mentaalsest poolest. Kui me mängime niimoodi nagu mõlemas mängus Vikinguri vastu, sellise mentaliteediga, siis me suudame ka koduliigas igast huvitavaid asju teha. Meie lõppeesmärgiks on võimalikult kõrge koht," lisas Viik.