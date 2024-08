Heiki Nabi: tort on käes, aga kirss on puudu

39-aastane Kreeka-Rooma maadleja sai teada, et läheb oma karjääri kolmandale olümpiale, juunikuu lõpus. "Teade tuli neljapäeva õhtul, reedel planeerisime ja pühapäeval läksime laagrisse," ütles ta pressikonverentsil. "Arvutasime välja, et kõrgmäestikus efekti tekitada, siis on vaja kohe minna ja sellepärast ma ka Armeeniasse kohe sõitsin ja 19 päeva veetsin."

Ta ütles, et laagris häiris teda parema õla vigastus, kuid praeguseks on ta saanud puhata. "Pidin natuke tagasi hoidma ja mõtlema, kuidas koormust sättida, aga üldiselt sai tehtud ja midagi hullemaks ei läinud. Oleme saanud ravida ja loodame, et ei sega võistlustel. Kõik on hästi," ütles eestlane.

Londonis hõbeda ning neli aastat hiljem Rios viienda koha pälvinud Nabi pidi kolm aastat tagasi Tokyos toimunud olümpiamängud dopingukaristuse tõttu vahele jätma. Teekond Pariisi oli ülimalt käänuline, kuid kahekordne maailmameister on kohal ja valmis.

"Kui ma tagasi tulin, siis sai tuldud selle mõttega, et Tokyos ei saanud võistelda, võtaks Pariisis kindlasti võidelda ja hästi võidelda. Sai tehtud palju tööd, kaks aastat väljas ja tule tagasi, konkureeri noorte ja kõigi teistega," sõnas Nabi. "Lõpuks saavutada see tulemus, võiks öelda, et tort on käes, aga kirss on puudu. Kindlasti on hea tunne, aga kui juba oled siin, siis tahaks rohkem."

Heiki Nabi ja treener Ivar Kotkas Autor/allikas: Karli Saul

Treener Ivar Kotkas selgitas, et Armeenia polnud esimene variant treeninglaagriks. "Mõtlesime, et Bulgaaria on tuttav koht. Aga kuna see baas oli kinni, sinna kohta ei saanud, siis õnnestus saada Armeenia maadlusliiduga kontakt ja nad pakkusid välja, et tulge Tsahkadzori," rääkis juhendaja.

Nabi sai treenida kohaliku mehe ning Gruusia teise numbriga. "Kaks vastast oli kindlasti piisav selles momendis, kus olime. Midagi ületamatut, võib-olla lihtsalt ajaline aken, meil ülemäära palju aega sättida polnud. Kõik jooksis enam-vähem, kui üks koht ütles ei, siis teine koht ütles jaa," sõnas treener.

Nabi ütles, et varasem kogemus on näidanud, et olümpiamängude konkurents on alati kõrgetasemeline. "Väga paljud sportlased end olümpial ületavad ja maadlevad reeglina paremini, kui on maadelnud MM-idel või varemgi. Kindlasti on maadeldavad, aga kes kui hea vormi saavutab ja õigeks päevaks kokku paneb, see on küsimärk. Kindlasti on maadeldav, kõik on võimalik," sõnas Nabi.

Lühike ettevalmistus võib tema sõnul hoopis kasuks tulla. "Paljud on öelnud, et see kuu aega, mis läks kaduma või jäi puudu, on vastupidi hea. Ei ole midagi halvasti, hea, et nii läks ja tuli valmistuda selle järgi nagu meile ette antud oli. Olen tervena siin, katki ei läinud ja pidasin lõpukoormuse vastu. Nüüd tuleb loota, et õnnestub ka võistlustel. Tahaks loota," ütles Nabi.

Kreeka-Rooma maadluse meeste raskekaalu võistlused on kavas kohe maadlusprogrammi esimestel päevadel ehk 5. ja 6. augustil.