Chicago MLB klubi kaotas 20. järjestikuse mängu

White Sox alustas hooaega ühe võiduga kümnest mängust ning on pidanud hooajal vältel juba omajagu pikkasid kaotusseeriad kannatama, kuid nüüdseks on meeskonnal käsil juba ajaloolisele tähisele lähenev seeria, mis pikenes ööl vastu esmaspäeva 20-mänguliseks.

White Sox rändas Minnesotasse, kus pidas kohaliku Twinsiga maha kolm mängu. Kodumeeskond võitis esimese 10:2, teise 6:2 ning läks viimases 8:0 juhtima, teenides lõpuks kindla 13:7 võidu.

"Mul ei ole sõnu," ütles Chicago viskaja Chris Flexen pärast mängu. Peatreener Pedro Grifol ei osanud samuti lahendus välja pakkuda.: "Valus on. Peame lihtsalt leidma viisi see selja taha panna ja proffidena oma tööd tegema."

White Soxi seeria on pika ajalooga liiga läbi aegade seitsmes, 20-mängulisi kaotusseeriaid on olnud lisaks neile veel viis tükki. MLB pikim kaotusseeria kuulub Louisville Colonelsile, kes kaotas 1889. aastal 26 järjestikust mängu. Baltimore Orioles alustas 1988. aastal hooaega 21 järjestikuse kaotusega, see on ühtlasi ka American League'i antirekord.

Kui White Sox vormi üles ei leia, võib see rekord langeda juba kolmapäevaks.