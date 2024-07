Kristin Kuuba jäi Pariisi olümpial pidama alagruppi

Kuuba alustas turniiri teisipäeval veenva võiduga Maldiivide esindaja Fathimath Nabaaha Abdul Razzaqi üle.

Paraku kaotas eestlanna kolmapäeval alagrupist edasipääseja otsustanud mängus kahekordsele olümpiamedalistile Pusarla Venkata Sindhule 5:21, 10:21.

"Kui vaadata seda hooaega, kuidas treeningud on läinud ja kui vähe olen võistlustel käinud, siis pole see tulemus nii üllatav. Kui pole kvaliteetseid treeninguid olnud, siis tuleb tasemevahe kiiresti välja. Väga raske on sellises seisus punkte saada," tõdes Kuuba matši järel Eesti ajakirjanikele.

"Minu kaitsemäng täna ei töötanud. Tõsted olid väga ebakvaliteetsed ja jäid tihti lühikeseks. Kõik algas sellest, et vastane luges minu ründelöögi läbi, tõmbas väljaku laiaks ja siis olid minu tõsted kogu aeg lühikesed. Sealt edasi olin kogu aeg tule all. Võib-olla ühe-kaks lööki tõrjusin, kuid kolmanda-neljanda puhul alati hilinesin. Selline tunne tekkis, et jooksen pea laiali väljakul."

Avageimis jäi eestlanna kohe alguses kiirelt 0:8 kaotusseisu. "Eks see ehmatas mind ära. Kogu esimene geim oli selline. Tundsin natukene paanikat, sest ükski asi ei töötanud," märkis Kuuba.

Teine geim algas Kuuba jaoks märksa paremini ning ta hoidis seisu tasavägisena esimese joogipausini. "See oli ilmselt minu parim faas selles mängus. Natukene selline, et alustame jälle nullist. Ma teadsin, et suudan paremini mängida. Mu plaan oli tavapärasest riskeerivamalt mängida. Paraku plaan ei töötanud."

Eelmiste mängude pronksmedalist Sindhu läheb 16 parema seas vastamisi hiinlanna Bingjiao Hega, kes pani oma paremuse maksma N-alagrupis.

Enne mängu:

Täna on eestlanna vastaseks Rio OM-hõbe ja Tokyo OM-pronks Pusarla Sindhu, kellega Kuuba varem mänginud ei ole.

"Sindhul on nii tugev rünnak, et pean rohkem ette servima, varieerima, tilkpalle sisse tooma," rääkis Kuuba ERR-ile. "Saab olema väga huvitav ja põnev matš, ma ei ole kunagi Sindhu vastu varem mänginud. Mul ei ole midagi kaotada, tema on täielik favoriit. Lähen lihtsalt mängu nautima ja näitama, et ka eestlased oskavad sulgpalli mängida!".

Kohtumise võitja tagab endale koha kaheksandikfinaalis, kaotaja jaoks on üksikmänguturniir läbi.