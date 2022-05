Ligi aastaselt vigastuspausilt naasnud Hispaania täht kaitses EM-tiitlit

Kolmekordne maailmameister Marin rebestas mullu juunis põlve ristatisidet ning ei saanud seetõttu Tokyos kaitsta oma Rio olümpiavõitu. 28-aastane hispaanlanna naasis võistlustulle alles sel nädalal kodupubliku ees Madridis, kui alustas EM-i 21:10, 21:6 võiduga tšehhitari Katerina Tomalova üle.

Teises ringis võitis Marin 21:7, 21:8 ukrainlannat Marija Utlitinat, turniiri raskeim mäng oli hispaanlanna jaoks veerandfinaalis, kus ta alistas taanlanna Line Höjmark Kjärsfeldti 21:11, 14:21, 21:17. Poolfinaalis oli Hispaania sulgpallitäht 21:14, 21:13 üle türklannast Neslihan Yigitist ja kulla sai ta kaela pärast 21:10, 21:12 võitu šotlanna Kirsty Gilmouri üle.

"Olen üliõnnelik, aga asi pole EM-kulla võitmises See, et sain väljakule naasta ja oma hooaja esimesel turniiril mängida, on tähtsam," sõnas maailma edetabelis vigastuspausi tõttu kuuendaks langenud Marin. Hispaanlannale oli see kuuendaks EM-tiitliks. "Pidin oma mängu parandama, mõnede võitudega enesekindlust leidma. Sain sellega siin turniiril hakkama. Naudin seda lugu oma tiimi, sõprade ja perekonnaga ning esmaspäeval hakkame jälle peale."

Kristin Kuuba jäi kaheksandikfinaalis alla Gilmourile, paarismängus langesid Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel konkurentsist teises ringis. Meeste üksik- ja paarismängus ning segapaarismängus jäi eestlaste laeks esimene ring.

Meeste üksikmänguturniiri finaalis läksid vastamisi kaks taanlast, Tokyo olümpiavõitja Viktor Axelsen alistas 21:17, 21:15 Anders Antonseni ja võitis oma kolmanda EM-tiitli.