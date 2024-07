Raja: oleme Endreksoniga noortel hoo sisse tõmmanud

Eesti nelik tegi B-finaalis tugeva sõidu ning edestas finišis Norra paati 1,33 sekundi ning Rumeenia nelikut 4,22 sekundiga, teenides sellega kokkuvõttes seitsmenda koha.

"Kolme stardi parim sõit minu jaoks. Paljustki minust ja Allarist tingitud, me ei taastu ära, ei saa kulutada. Ei ole salves neid padruneid nii palju," sõnas oma viimastel olümpiamängudel osalenud 45-aastane Tõnu Endrekson.

"Iga stardiga samas õpime, täna oli kõige parem start meil. Suutsime terve distantsi tulla väga hea tööga, mida me oleme suutelised maksimaalselt tegema. Lõpus tulime kindla peale viimane 200, ei riskinud," lisas kahekordne olümpiamedalist Eesti ajakirjanikega rääkides.

41-aastane Allar Raja ütles, et kolmapäevane sõit oli definitsioon heast sõidust. "Me olime nii hea varu ja nii kindla tõmbega, lihtsalt nauditav oli seda sõitu teha. Kui keegi ütleb, et mine naudi sõitu, siis täna oli see päev, kus seda tegime," ütles ta.

Raja ei öelnud seda konkreetselt välja, aga tõdes, et kolmapäevane B-finaal oli tema viimane säärane sõit. "Selle asjaga on nii, püsida samas vormis ei ole väga suur vaev. Kaks asja, mis loevad minu jaoks rohkem - kas mul on seda vaimujõudu, et teha sellist sõitu iga võistlus, mis täna?" ütles ta. "Teine pool on see, et nüüd on vaja ikka hakata andma nendele noorematele, kellel täna on ikka silmis uks ja tahe olemas, neile see teatepulk anda. Teha koht tühjaks, et ei pea ootama, et keegi eest ära läheb."

"Käisime Tõnuga põhja lähedalt läbi, tundub, et tõmbasime noorematel hoo sisse. Kahel mehel on nii palju kogemusi finaalidest, kompleksne sõudmine, kus teadmisi anda töökojas üle, see on meil enam-vähem Tõnuga tehtud," lisas Raja. "Seda tunnet ei saa kirjeldada, mis on enne starti, lihtsalt iiveldab. Nii paha, see on valu. Kui oled teinud seda liiga kaua, siis küsid, kas on vaja."

Sõudmise paarisaeruline neljapaat (Johann Poolak, Tõnu Endrekson, Allar Raja, Mikhail Kushteyn) Autor/allikas: Karli Saul

Endrekson ütles, et jäi viimase olümpiaga rahule. "Olen väga rahul sellega, mis lubasin. Viimased üheksa kuud olid rasked, sa lihtsalt tunned, et keha hakkab üles ütlema. Jõusaalis hoiad teadlikumalt, kontrollid, et vigastusi ei tekiks. Saad aru, et kõik muutub natuke hapramaks," ütles ta.

"Sisemine rahu on, see on peamine. Olen valmis ära minema, mul ei kripelda midagi. Tänu noortele meestele, eelmine aasta oli näost näha, et tahavad olümpiale jõuda. Motiveerisid meid ka jätkama," lisas Endrekson, kes võitis 2008. aastal olümpiahõbeda ning 2016. aastal olümpiapronksi, viis MM-pronksi ning kolm EM-kulda.

"Mõtlesin hoopis teisi mõtteid. Ma ütlen ausalt, ma selle peale ei mõelnud, kas lõpetame esimesena või kolmandana. Lihtsalt lootsin, et teeme oma parima sõidu siin. Aga mõtted olid, et see on mu viimane sõit siin," lõpetas ta.

Johann Poolak ütles, et neljapaadi kunsti peab Eestis hoidma. "Kõik riigid proovivad, Hispaania proovib, Iirimaa proovib. Neil on tüübid, kes sõidavad ergomeetril meist kümneid sekundeid kiiremini, aga nad ei pane seda paati liikuma. Üle 20 aasta neljapaadi kogemust käib põlvest põlve edasi, see on asi, mida me peaks hoidma. Kui uued mehed tulevad, vanemad mehed saavad veel näpunäiteid anda," sõnas ta.

"Meil on ka kolme hooajaga ühtteist külge jäänud, neljast on huvitav sõita, kui osatakse sõita. Ja õpetatakse, kuidas sõita," lisas Poolak, kellest saab nüüd 27-aastasena tehniliselt Eesti neljapaadi vanim liige. "See koorem on nüüd minu turjal. Saan hakata "omal ajal" juttu rääkima, kuidas meie ikka tegime."