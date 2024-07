Austraalia pööras kaootilises mängus poole tunniga 2:5 kaotusseisu võiduks

Kuigi Sambia meeskond üllatas 2012. aastal Aafrika meistritiitliga, aga on üldiselt rahvusvahelises jalgpallis tundmatuks suuruseks, on riigi naiskond viimastel aastatel jõuliselt pilti kerkinud. Barbra Banda on üks naiste tippliiga NSWL-i suurimatest staaridest, kes veel 24-aastasena löönud juba üle 50 koondisevärava; veebruaris samuti NSWLi klubi Bay FC-ga 735 000 euro eest liitunud Racheal Kundananjist sai ajaloo kalleim naisjalgpallur.

Sambia kaks staari näitasidki pühapäeval oma potentsiaali: Banda lõi juba avapoolajal kolm väravat, Kundananji ühe ja Aafrika naiskond läks vaheajaks 4:2 ette, Kundananji lisas 56. minutil veel ühe tabamuse ja suurendas Sambia edu juba kolmeväravaliseks.

Tokyo olümpial neljanda koha saanud Austraalia ei jätnud aga võitlust. Kaks minutit pärast Sambia viiendat väravat kanti nende väravavahi nimele omavärav, koondise kapten Stephanie Catley kahandas siis 65. minutil kaotusseisu minimaalseks, realiseeris 13 minutit hiljem viigistava penalti ja andis normaalaja viimasel minutil vahetusest sisse tulnud 36-aastasele Michelle Heymanile väravasöödu.

"Rahvusvahelise jalgpalli ajaloos on olnud tagasitulekuid, on olnud trillereid ning on see, mis iganes kuradi asjaga Sambia ja Austraalia pühapäeva õhtul hakkama said," võttis oma kogemuse kokku Nice'is staadionil viibinud Guardiani ajakirjanik Kieran Pender.

Maailmameister Hispaania tegi Nigeeria väravale 24 pealelööki, aga suutis ilusaid tõrjeid teinud Chiamaka Nnadozie väravaluku lahti muukida alles viis minutit enne mängu lõppu, kui kolm punkti tõi hispaanlannadele Alexia Putellas.

Marie-Antoinette Katoto viis turniiri võõrustajad Kanada vastu 42. minutil juhtima, tiitlikaitsja viigistas 13 minutit pärast teise poolaja algust Jessie Flemingu värava läbi ning 13 minutit oli kell tiksunud ka üle 90 minuti, kui Kanadale tõi kodupubliku nördimuseks võidu Lyoni kaitsja Vanessa Gilles. Kanada seis ei ole aga lihtne: drooniskandaali tõttu karistati koondist kuue miinuspunktiga, mis tähendab, et edasipääsulootuste säilitamiseks on vaja igal juhul võita ka viimane alagrupimäng.

Brasiilia jäi keerulisse seisu, kui kaotas kahest üleminutite väravast Jaapanile 1:2, õhtu lõpetanud gigantide heitluses võitis USA Saksamaa vastu avapoolaja 3:1 ja lisas teisel veel ühe tabamuse.

Alagrupiseisud kahe vooru järel:

A-grupp: Colombia 3 punkti, väravate vahe (4:3); Prantsusmaa 3 (4:4); Kanada 0 (4:2), Uus-Meremaa 0 (1:4)

B-grupp: USA 6 (7:1), Saksamaa 3 (4:0), Austraalia 3 (6:8), Sambia 0 (5:9)

C-grupp: Hispaania 6 (3:1), Jaapan 3 (3:3), Brasiilia 3 (2:2), Nigeeria 0 (0:2)