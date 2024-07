Zirk tegi kõrvalalal oma töö ära, aga finaali ei pääsenud

Zirk läbis laupäeval Pariisis kaheksa basseinipikkust ajaga 3.49,59, veebruaris Dohas toimunud MM-il oli eestlane veerand sekundit kiirem. Tema Tokyo olümpiamängudel püstitatud Eesti rekordiks on 3.47,05. Kokkuvõttes sai Zirk 400 meetri vabaltujumises 22. koha.

Sel distantsil poolfinaale ei ujuta, 37 eelujumistes osalenud sportlasest pääsesid otse õhtusesse finaali kaheksa. Neist kiireim oli 22-aastane sakslane Lukas Märtens ajaga 3.44,13. Viimasena viis aeg 3.45,75 finaali Oliver Klemeti.

"Treeneriga (Tom Rushton – toim) rääkides otsustasime minna 400 meetris starti. Rohkem on neid plusse kui miinuseid. Ega ma sealt väga palju ei oota – see on kõrvalala ja ma ei ole eraldi ettevalmistust teinud. Ma sain üpriski hilja teada, et ma üldse 400 meetris ujuda saan," tõdes Zirk kolmapäevasel pressikonverentsil oma lemmikala kohta.

Eestlase põhiala, 200 meetri liblikujumise eelujumised ja poolfinaalid on kavas teisipäeval, 30. juulil. Finaal ujutakse kolmapäeval, 31. juulil.