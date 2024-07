Olümpiamängudest pidi loobuma ka maailma neljas reket

Moskvas sündinud, kuid alates 2018. aastast Kasahstani esindav Rõbakina pidi avaringis vastamisi minema rumeenlanna Jaqueline Cristianiga, teises ringis oleks edu korral oodanud kas Naomi Osaka või Angelique Kerber.

Neljapäeval teatas tunamullune Wimbledoni slämmiturniiri võitja aga, et jätab haiguse tõttu olümpiamängud vahele. Kolm aastat tagasi jõudis Rõbakina Tokyos poolfinaali, ent kaotas kolmes setis pronksimängu Elina Svitolinale. "Wimbledoni järel haigestusin bronhiiti ja vaatamata sellele, et üritasin treeningutele naasta, ei ole mu organism veel taastunud," vahendab Kasahstani tenniseliit Rõbakina kommentaari.

"Arstid keelasid mul kategooriliselt väljakule minemast. Mul on väga kahju, et ei saa oma koondist Pariisis esindada. Olin Tokyos medalile nii lähedal ja valmistusin Pariisi mängudeks, et Kasahstanile kuld võita. Soovin kõigile Kasahstani sportlastele Pariisis edu," lisas Rõbakina.

Rõbakina koha võtab põhitabelis üle prantslanna Caroline Garcia, asendusmängijana saab oma võimaluse Daria Saville. Lisaks Rõbakinale ja Sinnerile jäävad Pariisi olümpiast erinevatel põhjustel eemale ka Holger Rune, Marketa Vondroušova, Hubert Hurkacz, Tokyo olümpiavõitja Belinda Bencic, Arina Sabalenka, Ons Jabeur, Emma Raducanu, Ben Shelton, Andrei Rubljov ja neljapäeval selgus, et oma karjääri viimasel võistlusel ei saa üksikmänguturniiril osaleda ka Andy Murray.