Esireket Sinner peab olümpia angiini tõttu vahele jätma

Meeste tennise maailma esireket Jannik Sinner teatas kolmapäeval, et peab tervislikel põhjustel Pariisi olümpiamängud vahele jätma.

Aasta alguses Austraalia lahtistel oma karjääri esimeses slämmivõidu teeninud ning juuni alguses maailma esireketiks kerkinud Sinner teatas, et ei saa see aasta oma olümpiadebüüti teha, sest teda on tabanud angiin.

"Pean kurbusega teatama, et ei saa kahjuks Pariisi olümpiamängudel osaleda," kirjutas 22-aastane itaallane ühismeedias. "Sain nädal aega saviväljakutel trenni teha, aga siis hakkasin end halvasti tundma. Puhkasin paar päeva, aga käisin arsti juures, kus avastati, et mul on angiin ning mul soovitati mitte mängida."

Lisaks üksikmängule pidi Sinner osalema ka paarismängus, kus tema paariline oleks olnud maailma 17. reket Lorenzo Musetti.

Olümpiamängude tenniseturniiride loos leiab aset neljapäeval, Sinneri puudumisel saab kõige kõrgema asetuse hoopis serblane Novak Djokovic, kes võitis 2008. aastal Pekingis pronksi.