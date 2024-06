Valgevene tennisetäht jätab Pariisi olümpia vahele

26-aastane valgevenelanna teatas esmaspäeval, et soovib olümpiamängude ajal võistlemisest puhata ja hakata seejärel valmistuma kõvakattega väljakute hooajaks.

"Olen eriti just viimastel kuudel tundnud, et pean oma tervise eest rohkem hoolt kandma. Tihe võistlusgraafik on hetkel minu jaoks liiast. Ma eelistan pigem puhata, et olla nii füüsiliselt kui ka vaimselt valmis kõvakattega väljakute hooajaks," sõnas Sabalenka Berliini WTA 500 turniiri eelsel pressikonverentsil.

Sabalenka sai kolm aastat tagasi Tokyos oma olümpiadebüüdil naisüksikmängus kolmanda asetuse, ent piirdus teise ringiga, kui pidi horvaatlanna Donna Vekici 6:4, 3:6, 7:6 (3) paremust tunnistama.

Aasta alguses Austraalia lahtised võitnud valgevenelanna läheb käimasoleval Berliini turniiril 16 parema hulgas vastamisi venelanna Darja Kasatkinaga.

Pariisi olümpia tenniseturniirid algavad 27. juulil ja lõppevad 4. augustil. Naisüksikmängus on valitsevaks olümpiavõitjaks šveitslanna Belinda Bencic, meestest sakslane Alexander Zverev.