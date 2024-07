Selgusid Eesti jalgpalliklubide võimalikud vastased Konverentsiliigas

Valitsev Eesti meister Tallinna FC Flora kohtub teise eelringi edu korral kolmandas eelringis kas Islandi meistriga Reykjaviki Vikingur või Albaania meistriga KF Egnatia, vahendab jalgpall.ee.

Vikingur on seitsmekordne Islandi meister ning viiekordne karikavõitja, kes kaotas Meistrite liiga esimeses eelringis kahe mängu kokkuvõttes 1:2 Iirimaa klubile Shamrock Rovers. Egnatia tuli möödunud hooajal esmakordselt Albaania meistriks ning ühtlasi võideti mullu klubi ajaloos teist korda Albaania karikavõistlused. Egnatia kaotas Meistrite liiga esimeses eelringis penaltiseeria järel Bosnia ja Hertsegoviina meeskonnale FK Banja Luka Borac.

Kolmandasse eelringi pääsemiseks peab valitsev Eesti meister alistama kahe mängu kokkuvõttes San Marino meisterklubi AC Virtuse, kellega toimub avakohtumine võõrsil teisipäeva õhtul ning korduskohtumine Lillekülas 30. juulil.

Flora tänavune eurohooaeg algas Meistrite liiga esimeses eelringis kahe mängu kokkuvõttes 1:7 kaotusega Sloveenia klubile NK Celje.

Praegune A. Le Coq Premium liiga liider Tallinna FCI Levadia läheb teise eelringi edu korral kolmandas eelringis vastamisi kas Aserbaidžaani meeskonnaga PFC Zira või Slovakkia mulluse hõbedameeskonnaga Dunajská Streda DAC 1904.

Zira on mulluse Asrbaidžaani kõrgliiga teine meeskond ning karikavõistluste finalist, kes kaotas Euroopa liiga esimeses eelringis penaltiseeria järel Moldova klubile Tiraspoli Sheriff. DAC 1904 on saavutanud neljal korral Slovakkia kõrgliigas teise koha. Nad alustavad tänavust eurohooaega teisest eelringist, eelmisel eurosuvel piirduti Konverentsiliiga esimese eelringiga.

Et edeneda järgmisesse eelringi, peab Levadia alistama kahe mängu kokkuvõttes Horvaatia klubi NK Osijeki, kes oli möödunud hooajal kohaliku kõrgliiga neljas meeskond. Levadia kohtumised Osijekiga toimuvad sel neljapäeval võõrsil ning 1. augustil Tallinnas.

Paide Linnameeskond mängib teise eelringi edu korral kolmandas eelringis kas Luksemburgi klubiga F91 Diddeleng või Rootsi klubiga BK Häcken.

F91 on 16–kordne Luksemburgi meister ja kaheksakordne karikavõitja, kes sai möödunud hooajal kõrgliigas kolmanda koha. Nad on kahel korral (2018/19, 2019/20) mänginud Euroopa liiga alagrupiturniiril, kuid eelmine aasta piirdusid Konverentsiliiga teise eelringiga. Häcken on korra (2022) tulnud Rootsi meistriks ning kolmel korral Rootsi karikavõitjaks. Käimasoleval hooajal on Häcken Rootsi kõrgliiga kuues meeskond, eelmise hooaja järel said nad kaela pronksmedalid. Häcken tegi eelmine hooaeg klubi parima euroteekonna, kui mängiti Euroopa liiga alagrupiturniiri.

Kolmadasse eelringi jõudmiseks peab Paide alistama Islandi klubi Stjarnani, kes on praegusel hooajal Islandi kõrgliiga kuues meeskond. Paide kohtub Stjarnaniga neljapäeval Islandil ning 1. augustil Pärnu Rannastaadionil.