Linnaloale lubatud Lember sai kaela EM-kulla: oli raske õnnepisaraid tagasi hoida

Algo Kuusi juhendamisel treeniva 19-aastase Joonas Lemberi nädal kulmineerus küll kodusel suurvõistlusel EM-tiitliga, ent oli sündmusterohke.

Teisipäeval alustas Lember kaitseväeteenistust ning viimase minutini ei teadnud ta, kas saab EM-il kaasa lüüa ja kui sai, sattus ta nädalavahetuse esimesel sõidul õnnetusse, mille järel hakkas paat põhja minema.

"Mul endal oli samamoodi auk paadis. Ja kui teise paadini jõudsin, siis vaatasin, ohhoo! Varsti lähen ise põhja. Järgmist päästepaati ei tulnud ka, siis ma ronisin teise paadi ääre peale ja kallutasin vastutuult – nagu sõidaks purjekaga," meenutas Lember vahejuhtumit.

Paadi paranduse järel kulgesid aga järgmised kolm sõitu õlitatult ning Lember sai esmakordselt pea kohale tõsta F125 klassi Euroopa meistritiitli.

"Euroopa meister ma olen nüüd esimest korda, maailmameistriks olen varem korra tulnud. See on kindlasti kustumatu emotsioon ja kuna ma sel aastal ei saanud MM-il sõita, sest mul oli käsil kooli lõpetamine, uude kooli sisseastumine ja kaitseväkke minek, siis EM oli minu ainus võistlus sel aastal. Seega emotsioone oli väga palju. Kui teadsin, et olen võitja, siis oli raske õnnepisaraid tagasi hoida."

Lember pidi väeossa naasma kella 21-ks. "Nii nagu jutt jäi. Kell 22 on öörahu."