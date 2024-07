Suukide veemotodünastia keskendub ala kestmajäämisele

Perekond Suuk on Eesti veemotos olnud tegev juba üle 30 aasta. Kui praegu panustatakse Renele ja tema nooremale vennale Erikule, siis paatide kallal askeldavad isa Raivo ja ema Annika, kes on mõlemad veemotos mitmekordsed Eesti ja Balti meistrid.

"See on äge, sest kui perel on ühised huvid, siis saab asi edasi minna," ütles Raivo Suuk ERR-ile.

Mullu OSY-400 klassis maailmameistriks tulnud poeg Rene ütles ERR-ile, et töötavad perega mootorpaatide kallal terve aasta vältel. "Võistlustel tuleme neljase tiimiga, kaks sõitjat ja kaks mehaanikut. Ema on suur tiimiboss, isa on põhiline mehaanik ja keegi abikäsi veel juures," ütles ta. "Mul on olnud see võimalus isaga koos ühel võistlusel sõita, emaga koos samas klassis sõita. Nüüd oleme lõppude lõpuks väikese vennaga kahekesi sõitmas."

Lisaks laste edule on Raivo Suuk endale missiooniks seadnud Eesti veemoto kestma jäämise. "Et see ala Eestis edasi areneks, ei hääbuks. Praegu on eestlased ikka ülikõvad kõigis klassides, kus sõidame. Et see asi jätkuks, et oleks huvilisi ja noori tuleks peale," ütles endine veemotosportlane.

Palju sellisele alale aga raha kulub? "Täpselt nii palju võtab, kui on. Parem mitte arvestada seda - kui ei ole, siis ei ole," vastas Raivo Suuk.

OSY-400 ja GT30 klasside maailmameistrid ning F125 klassi Euroopa meistrid selguvad Harku järvel pühapäeval.