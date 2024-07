Flora uus peatreener on Taavi Viik

Tiimi kuuluvad veel abitreenerid Taavi Trasberg ja Karl-Sander Eensoo, väravavahtide treener Aiko Orgla, füüsilise ettevalmistuse treener Raul Jerva ning videoanalüütik Ants Jaakson. Võistkonna juures jätkavad füsioterapeudid Maali Pruul ja Markus Pikkor, lisaks massöör Oliver Papp.

"Asjad toimusid ülikiiresti. Iga Eesti treeneri unistus on juhendada FC Flora tasemel meeskonda," sõnas klubi värske peatreener Taavi Viik. "Esimene treening läks hästi, mängijad võtsid mind väga soojalt vastu. FC Floras saavad eesmärgiks olla ainult võidud."

Klubi president Pelle Pohlak: "Soovin Taavile ja tema meeskonnale edu. Meie eesmärgid klubina on kõrged, aga sama oluline kui edu on meie jaoks viis, kuidas edukas olla. Seepärast on tore näha, et esindusmeeskonna treenerid tulevad taas klubi seest. Lisaks Eesti kodakondsete mängijate kasutamisele on see teine tähtis põhimõte, millest soovime lähtuda."

"Ütlen ka, et treenerite tiim võib järgneva poole aasta jooksul muutuda. Kuna Taavi Viigil on UEFA A-litsents, siis tahame lisada tema kõrvale UEFA Pro-litsentsiga kaaspeatreeneri, Soovisime seda teha kohe, aga konkreetse mõtte elluviimine lükkus edasi. Kuna pidime ümberkorraldusi võistkonna juures tegema ühe päevaga, siis võib väiksemaid muutusi tulla veel," lisas uus peatreener pressiteate vahendusel.

"Tänan eraldi Sander Posti, meie pikaaegset mängijat ja treenerit, pühendumise eest ja loodan, et FC Flora ja Sanderi teed ristuvad selles jalgpallielus veel kord," lõpetas Taavi Viik.