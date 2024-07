Taavi Viik: Flora peab sellise koosseisuga tabeli tipus olema

"Ega see lihtne pole olnud, aga ma teadsin, mis ma vastu võtan ja teadsin, et midagi lihtsat ei tule. Siiamaani on läinud kõik positiivselt. Ka eilne mäng, nii et siiamaani võib rahul olla," olid Viigi muljed pärast esimest mängu Flora peatreenerina.

"Meeskond tegi mentaalselt väga hea mängu. Keskendumine, motiveeritus, energia, mis väljakul oli – selline peaks olema Flora tase igas mängus. Mängulise poole pealt on kindlasti palju asju, mida suudaks ka sellise tugeva vastase vastu paremini teha, kuid hetkel on raske võistkonnalt midagi rohkemat nõuda kui see, mida nad eile näitasid. Kurb on see, et kaotasime. Oleksime pidanud vähemalt viigi teenima."

Uue peatreeneri märksõnadeks on pallivaldamine ja ründav jalgpall. "Praegu on meie mängugraafik nii tihe, et meil on väga vähe treeninguid. Hetkel muudame üksikuid väikeseid nüansse ja proovime läbi nende oma mängupilti parandada."

"Kindlasti peaks Eesti tasemel meie mängufilosoofia olema pallivaldav, läbi selle mängu kontrollimine ja ründav jalgpall," jätkas Viik. "Flora on Eesti üks tugevamaid klubisid ja see peaks väljakul mängu vaadates vastu vaatama. Kindlasti on hetki, kus see meil ei õnnestu ja tulemuse nimel on vaja teistmoodi mängida, aga see on see, kuhu tahaks jõuda."

Viik näeb Floral arenguruumi. "Klubi ei andnud mulle kindlat eesmärki, kuid nagu olen ka varem öelnud, siis sellise koosseisuga peab tabeli tipus olema. Praegu peame võtma mäng korraga, läheme igat mängu võitma ja loodetavasti on meie lõppkoht tabelis võimalikult kõrge. Pool hooaega on alles läbi, liidrit on raske püüda, kuid võistkonnasiseselt pole keegi usku kaotanud."

Järgmisena on Flora võistlustules sel reedel, 19. juulil, kui Premium liiga 20. voorus minnakse võõrsil vastamisi Tartu Tammekaga.