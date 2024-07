Peatreenerina debüüdi teinud Viik: Flora on paremas seisus kui enne mängu

"Võistkonna üle olen uhke – nad tegid kõike seda, milles me kokku leppisime. Samal ajal on natuke kahju, et siit kasvõi viiki kätte ei saanud. Üldjoontes olen mängijatega rahul, nad andsid endast kõik," tunnistas Flora värske peatreener mängu järel Soccernet.ee-ga vesteldes.

"Kui me suudame kanda samasugust mentaliteeti ka järgmistesse nädalatesse, siis kindlasti on meie seis oluliselt parem," ütles Viik. "Usun, et võistkond on paremas seisus kui enne seda mängu."

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.