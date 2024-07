Nabi viiekordsest maailmameistrist konkurent sai võistluskeelu

Türgi meedia teatel sai 34-aastane Kayaalp esialgse võistluskeelu, kuna tema proovist avastati keelatud ainet. Mehe esindajate sõnul oli tegemist millegiga, mis sisaldus spordiarsti poolt kirjutatud ravimis.

"Hoolimata kogu professionaalsest olümpia ettevalmistusest, mis tähistas 24-aastast edukat ja puhast sportlaskarjääri, olen kahetsusväärses olukorras," teatas maadleja ise oma toetajatele.

Aski spordiklubi, kuhu türklane kuulub, avaldas sportlast toetava kirja ja tõi välja, et sportlane kasutas ravi peavalude ja kumisevate kõrvade vastu. Kõik olevat ka ametlikult kirja pandud, kuid rahvusvaheline maadlusliit teatas teisipäeval siiski ajutisest võistluskeelust.

Kayaalp on võitnud karjääri jooksul kolm olümpiamedalit: hõbeda 2016. aastal Rio da Janeiros ning pronksid 2012. aastal Londonis ja 2021. aastal Tokyos. Lisaks on ta viiekordne maailmameister ja 11-kordne Euroopa meister.

Kayaalpiga on karjääri jooksul korduvalt kohtunud ka Heiki Nabi ja enamasti edutult. Viimati olid nad vastamisi mullusel MM-il, kus türklane sai kindla võidu ja lõpetas hiljem hõbemedalil.

"Me tuletame teile meelde, et meie poeg Riza jahib oma neljandat olümpiamedalit karjääri hilisemas faasis, jätkates puhta sportlase 24-aastast karjääri, sama puhta kui tema ema rinnapiim," kirjutas Aski spordiklubi president Yukslen Arslan.

"Me tahame teile teada anda, et Aski spordiklubi seisab tugevalt oma sportlase kõrval, kelle puhas sportlaskarjäär on ametivea tõttu ebaõiglaselt määritud."

Türgi saadab Kayaalpi asemel olümpiamängudele kuni 23-aastaste maailmameistri Hamza Bakiri.