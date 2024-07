Flora juhendaja euromängu eel: vastastel on klassiga meeskond

"Neil on kvaliteeti. Nad mängivad mitmekülgset ja ründavat jalgpalli. Võivad mängida lühikese sööduga või anda pikemalt palli. Näha on, et neil on klassiga meeskond," kiitis vastaseid Flora juhendaja Norbert Hurt.

Flora teatas teisipäeval, et meeskonnaga taasliitub ründaja Rauno Sappinen. Kuigi Sappinen on rängast põlvevigastusest paranenud, siis ta kolmapäeval veel platsile ei tule.

Konstantin Vassiljevi füüsiline vorm on vähehaaval paranenud vigastuste järel ja ta saab ilmselt oma panuse anda. Kindlasti jääb eemale Nikita Vassiljev, kes vigastas end liigamängus Levadiaga. Ülejäänud mängijad on terved ja väljakutseks valmis.

"See on võimalus näha, kus ise asud ja kus asub meeskond võrreldes Euroopa tasemega. See pole koht, kus lähed lihtsalt mängima ja kogemust saama, vaid see on koht, kus tahame tulemust saada," sõnas keskkaitsja Erko Jonne Tõugjas.

"Iga klubi ja iga mängija tunneb vastutust: tahame olla edukad ja Eestile au teha," lisas ründaja Mark Anders Lepik. "Seal tulebki hambad risti ja südamega mängida, siis võivad juhtuda head asjad."

Flora ja Celje kohtumine algab kolmapäeval Lilleküla staadionil kell 19.00.