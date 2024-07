Rauno Sappinen naasis Flora ridadesse

28-aastane edurivimees kuulus viimati Iisraeli klubi Jeruusalemma Hapoeli koosseisu, kuid pidi ränga põlvevigastuse tõttu pikaks ajaks väljakult kõrvale jääma ning seetõttu tema tööleping lõpetati, teatas Flora enda kodulehel.

Sappinen on löönud Premium liigas 194 mänguga Flora eest 118 väravat ning tulnud kolmel korral nii Eesti meistriks kui karikavõitjaks. Välismaal kandis ta Wilrijki Beerschoti (Belgia), FC Den Boschi (Holland), NK Domžale (Sloveenia), Gliwice Piasti ja Mieleci Stali (mõlemad Poola) mängurüüd. 2020. ja 2021. aastal Eesti aasta jalgpalluriks valitud Sappineni nimel on 53 mängu ja 12 väravat Eesti rahvuskoondises.

"Väga hea meel on olla tagasi oma kasvatajaklubis," ütles Sappinen. "Loodan peagi taas väljakule pääseda ja meeskonda aidata. Hooaja teine pool kujuneb kindlasti mehiseks väljakutseks, seda nii Eestis kui Euroopas. Kutsun kõiki fänne staadionile meie meeskonnale kaasa elama!"

"Rauno Sappineni liitumine meiega annab meeskonnale olulist ründejõudu juurde. Rauno on pikalt küll eemal olnud, kuid usun, et seda näljasem ta on ja kohaneb kiiresti," sõnas FC Flora peatreener Norbert Hurt. "Lisaks sellele, et tegemist on kogenud ründajaga, toob Rauno meeskonda juurde vajalikku professionaalsust ja kvaliteeti."

Sappinen kannab taas särki number 11.