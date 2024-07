Kristin Tattar: puhkamine on oluliselt raskem kui võib arvata

Kahekordne kettagolfi maailmameister Kristin Tattar on vigastusest paranenud ja alustab sel nädalal võistlemist Norras, et olla vormis paari nädala pärast Tallinnas toimuvaks Euroopa Disc Golf festivaliks.

Üle kahe kuu pikkuseks veninud mängupaus saab lõpu sellel nädalal, kui Tattar osaleb kettagolfi profiturnee etapil Norras. Edasi suundub Tattar Soome turnriirile ja siis juba Eestis Lauluväljakul toimuvale Euroopa Disc Golfi festivalile. Vahepealne vigastusest taastumise aeg on andnud võimaluse endasse süüvida.

"Tagasi vaadates on alati aru saada, milleks üks või teine asi vajalik oli. Ma arvan, et selline pikem puhkus ja iseendaga olemine, perega olemine, tütrega kvaliteetaja veetmine - kõik kuidagi kulus ära," lausus ta ERR-ile.

"Ma tunnen, et see hooaja algus oli minu jaoks natukene segane seesmises mõttes, ei osanud ennast häälestada õigesti, ma arvan, et ma praegu olen jõudnud rohkem enda keskmesse ja tsentrisse, et valmis naasma võistlusareenile."

Tattar sai vigastada mai lõpus kukkudes, diagnoositud roidemurru tõttu ei saanud vahepeal ka treenida, võistlemisest rääkimata. "Kuskil viis nädalat puhkasin, taastusin, väga keeruline oli, puhkamine on oluliselt raskem kui võib arvata," sõnas mullune Euroopa meister.

"Aga jaa, tulin sellest välja, siis ühel hetkel tuli juba eluvaim sisse ja sain treenima hakata. Tänaseks ma tunnen juba, et see vigastuse asi mind küll ei häiri."

Esimesed katsetused sel ja järgmisel nädalal Norras ja Soomes annavad ka võistlustunnetuse kätte. Põhiline on Tattari jaoks heasse vormi saada suve lõpuks, kui kahekordsel maailmameistril seisab USA-s ees järjekordne MM.

"Mul on hea meel, et siin enne Eesti suurvõistlust on veel paar väiksemat testvõistlust ja tegelikult põhiväljakutse on MM augusti lõpus," lisas ta. "Aega on vormi koguda, ma üritan lihtsalt olla enesekindel, jääda oma liistude juurde, hinnata oma oskusi õigesti ja eks see on kõik, mis ma teha saan."

Euroopa Disc Golfi festivalil Tallinna Lauluväljakul võib Kristin Tattarit koos teiste maailma tippudega näha 26.-28. juulini.