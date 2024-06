Eesti kardipoisid jõudsid Itaalias pjedestaalile

Val Vibrata kardirajal algas võistlusnädalavahetus reedel vabatreeningute ning kvalifikatsioonidega. Ajasõidust võitles Tamm välja oma grupi kuuenda tulemuse, mis tagas eelsõitudes vastavalt viienda ja kuuenda stardikoha. Esimene eelsõit enam-vähem õnnestus, kus Tamme tulemuseks jäi neljas koht.

Kuid teises jäi Albert rüselusse, kus ta rajalt välja nügiti. "Peale seda oli päris raske jätkata. Kardi raam oli kergelt kõver ning ranne valutas, õnneks sain lõpuni, kuigi üheksas ei olnud koht, mida püüdma läksin," sõnas eestlane.

Põhisõidus tegi Tamm väga hea stardi. "Teadsin, et kohe tuleb suruma hakata. Muidu saab see võistluse enne läbi, kui alata saab," sõnas Tamm.

Seda ta ka tegi. 12-ringilise võistluse lõpuks oli eestlane ennast sõitnud teisele kohale. Loomets lõpetas enda põhisõidu küll üheksandana, kuid mitmed algul temast eespool lõpetanud said karistusi, mis tõstsid lõpuprotokollis noore Eesti poisi kuuendale kohale.

Sprindisõitude stardiks pandi põhisõidu esikaheksa pööratud järjekorda. Ehk Tamm sai endale seitsmenda ning Loomets kolmanda stardikoha. Tammel sprint veidi ebaõnnestus, kuid lõpptulemusena üheksas koht tagas meistrivõistluste arvestuseks siiski vajalikud punktid. Loomets seevastu oli õnnega koos. Kasutades ära eessõitjate eksimust ja vältides avariid pääses ta sõitu juhtima ja hoidis oma positsiooni lõpuni.

Kolme etapi kokkuvõttes hoiab Tamm Itaalia meistrivõistlustel kolmandat kohta ning punktivahed on väikesed.

Lisaks Itaalia meistrivõistlustele osaleb Tamm käesoleval aastal ka mitmes WSK sarjas, Šveitsi meistrivõistlustel ning F1 promootoriga koostöös korraldatavas Champions of the Future Karting Academy sarjas. Šveitsi MV üldarvestuse on Tamm esimesel ning Champions of the Future sarjas teisel kohal.